林鄭：有把握DSE 4．24開考

監考員：仍未收到防疫指引

擔任DSE監考員的通識教師楊子俊昨稱，不少教師反映當局就安排考期及考試指引並不清晰。他說，現距開考日子不足10日，監考員仍未收到清晰指引，監考員須知內容，與疫情有關的安排「隻字不提」，「10日之內是否有充足準備營造公平環境給考生，我自己也沒信心」。教育局稱，局方及考評局已諮詢衛生防護中心的意見，擬訂一套加強試場防疫安排的指引，稍後發放給學校；如有進一步資料或特殊情况，會盡早公布。

調查指九成考生反對4‧24開考

「中學生罷課籌備平台 」昨公布文憑試安排及網上學習軟件網上問卷調查結果，調查收集了逾1.4萬名學生回應，其中10,603位受訪者聲稱為中六學生。調查結果顯示，九成受訪考生反對4月24日開考，原因包括擔心疫情未受控、社區存在隱形傳播鏈等；逾六成半考生認為14日內無確診個案才有信心考試。

團體促7月開考 教局：主流盼盡早完成

他們建議教育局直接延考至7月，並與本地及海外大學商討延遲收生程序及入學日期。

教育局稱，從學界得悉，主流意見均希望應屆考生能盡早順利完成今年DSE，稱有團體提倡一下子將文憑試進一步延期至7月舉行，未充分考慮其可行性，因醫學專家指疫症可能會持續一段長時間，「沒有人能準確預測7月份的疫情會否出現反彈，而文憑試是否一定能夠如該團體預料如期順利完成？」局方稱，如果文憑試最終不能完成，考生就只能根據校內成績等數據評估成績等級，這是大部分考生最不願見的情况。

（抗疫新階段）