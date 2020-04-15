入dirty team 50天 「最想返屋企食飯」

怕傳染人 不出門靠網購「維生」

一個人住在宿舍，阿蘇說十分記掛家人，平日只能靠視像通訊，「佢哋好擔心我食得好唔好，瞓得好唔好，休息得夠唔夠。有時講講下忍唔住有啲眼濕濕」。問他可會沒有社交生活？他笑言：「同事就係我嘅social life。」但在醫院飯堂吃飯卻甚少和同事交流，「食飯通常都好靜，冇乜嘢講，因為驚講嘢傳染到人」，更不會面對面坐，「好單向咁食飯，好似係自修室咁面壁」。

獨自生活亦令阿蘇學到「新技能」，就是如何在「唔使出門口情况下維持到生活」。個多月來阿蘇成為了不少網購公司、餐廳及速遞公司的VIP，「靠佢哋我先不斷有新物資，我又出唔到去買嘢，我出去買嘢係高風險」。唯一一次外出是去剪頭髮，「順便行吓，戴好個口罩，唔好周圍摸，費事傳染人，唔係驚人哋傳染我，係我驚傳染人」。平日叫外賣，他會請速遞員將食物放在門口，自己再去取。速遞員起初也有戒心，「佢哋一開始就問我，上面喺咪病房，我話唔係，係送職員宿舍」。知道阿蘇是醫護人員，速遞員多會送上問候和鼓勵。

SARS歷歷在目 促成當護士初心

回憶SARS時，看到醫護人員堅守崗位、在鏡頭前落淚的畫面，令阿蘇留下深刻印象，亦是他長大後成為護士的「初心」。疫症爆發初期，有醫護人員發起罷工，身邊不少同事說，不夠防護裝備不應到隔離病房工作，令阿蘇內心十分掙扎，「最大掙扎係，呢樣嘢同我初心係有違背」。「我問自己一個問題，如果真係冇保護衣，我做唔做？我諗咗好耐，我搵唔到一個答案」。阿蘇最終還是舉手加入dirty team。

指政府措施慢 「疫症係港人自救」

除了民間組織，身邊不少朋友、舊同學知道阿蘇加入dirty team，紛紛向他捐防護裝備。「嗰一刻你感受到，香港人經歷咗呢幾個月，情感上係連埋一線，係一個命運共同體……你感受到所有香港人都係支持緊我哋」。阿蘇覺得政府很多抗疫措施也「慢咗幾步」，反觀香港人很早已自行戴口罩，「呢場疫症係自救多於香港政府做嘢」。

（抗疫新階段）