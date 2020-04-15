【疫境時刻】醫護助家人見最後一面 盼減生者遺憾 妻伴榻握手 彌留翁償願

明報記者 張煒明

對普羅市民而言，確診個案只是每天例行記者會上一個個編號；但對每日在前線抗疫的醫護人員，這些個案卻是一個個有血有肉的病人。那個80歲老翁，編號89，本身長期病患，2月底出現病徵入院；其76歲太太，編號74，每天都到福慧精舍拜佛，懷疑染病後再傳給丈夫。

病况急轉直下 破例安排探訪

夫妻同住多年，雙雙入院後要分開兩個病房。妻子每天惦記丈夫，想見他一面。醫護人員起初打算安排視像會議，但老翁情况急轉直下，需要呼吸機協助呼吸，無法視像通話。疫情以來各公立醫院謝絕探病，眼見老翁病情反覆，東區醫院的醫護人員急忙徵詢高層和感染控制專家意見，決定酌情為老翁「勞師動眾」一番。

清空醫院走廊 免妻子傳染他人

老翁妻子早已確診，可進病房見他一面。不過，妻子經過之處，亦有可能感染其他人。院方特別安排保安清空走廊，確保妻子走過之處無人經過，「造一條路出來畀佢直入伯伯病房，畀佢哋兩公婆見面」。其他家人只能隔着玻璃探望老翁。

老翁臨終前，終能安排妻子見他最後一面。那天早上病房一片愁雲慘霧，「我哋第一個感覺就係，伯伯心願真係了咗」。阿蘇認為，要做好醫護工作，先要有一種代入他人心情的能力。那一刻他嘗試代入老翁妻子：「如果唔係自己，伯伯情况唔會咁樣，嗰種內疚感應該會好大。」

學會轉告噩耗技巧 照顧家人感受

從事醫護工作多年，阿蘇早習得多種技巧，除了要懂得「預判病人幾時走」，安排家屬在病人仍有微弱呼吸時見最後一面，亦要學懂如何有技巧地告訴家屬噩耗。「有時病人無晒心跳，唔代表佢哋無晒知覺，因為聽覺係最後（消失），我會鼓勵佢哋照講嘢。」阿蘇回想，實習第一天在醫院第一項任務就是為遺體「打包」，令他明白愈厭惡的工作愈有意義。病人臨終時的尊嚴、家人的感受，全看他的技巧，「真係要畀個心出嚟做」。

在dirty team工作，除了面對生離死別，亦要面對無形的病毒。東區醫院早期因「邊爐群組」及「佛堂群組」，隔離病房早已「收爆」。早前每天仍有數十個懷疑個案入院，阿蘇每天都要為疑似個案抽深喉樣本化驗，屬高風險程序，「試過一日抽咗幾個，一瞓醒就發覺，嘩，幾個入面，幾個都中」。雖然有足夠保護裝備，但仍然感到壓力，「即刻（想起）第一樣嘢就係倒數，倒數自己14日，幾時開始有徵狀走出來」。為免自己感染，除口罩、洗手等過程亦盡量「做慢啲、做足啲」。

確診人數近日雖然回落，但阿蘇認為疫情仍會持續一段時間，「𠵱家可能只係防疫中期，唔可以鬆懈，希望香港人繼續加油，身邊每一個同事繼續支持落去，大家繼續並肩作戰」。

（抗疫新階段）