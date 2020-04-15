檢疫令「有需要可延長」 林鄭稱不爭朝夕

稱口岸嚴管 前日只千多人入境

根據599C，政府要求從內地入境或抵港前14日曾到內地者，抵港後必須強制在家居或其他住所接受隔離檢疫14天。林太昨日說，政府在口岸採取非常嚴格的管制，前日各口岸只有1000多人入境。

盼周五財會即日通過撥款

另一方面，對於「保就業」措施未涵蓋失業者，林太昨未允成立失業者援助。她稱政府關心失業問題，「保就業」計劃的力度和速度正是要阻截失業出現，稱如4月底經濟情况無改善，僱主手頭上的人手要裁減，而政府在這時間推出的6個月工資補貼計劃就可以守住，令本來失業的人變成不失業；若有僱員不幸在4月前失業，亦希望計劃令僱主經濟有起色，聘回早前所裁僱員。她稱若仍沒有辦法，相關人士可透過綜援或僱員再培訓局的愛增值計劃等獲支援。

立法會財委會周五（17日）審議第二輪防疫抗疫基金撥款，林太在記者會上表示，已向財委會申請合共1375億元撥款，希望周五完成審議和通過。她說，政府上周公布第二輪抗疫基金後，聽到最多的反應就是一個字：「快」，稱社會希望政府可盡快落實相關措施。

泛民建制同倡設失業援助

民主黨主席胡志偉表示，第二輪防疫抗疫基金又只有選定的行業及人受惠，但通過後仍有不少市民可獲即時支援，會繼續爭取第三輪防疫抗疫基金措施，以協助仍未獲支援的市民和行業，以及支援失業者。教育界立法會議員葉建源舉例，不少私營幼稚園教師已被解僱，可能完全得不到支援。會計界立法會議員梁繼昌建議政府設立失業援助金，認為可直接幫助有需要市民。

工聯會鄧家彪稱，該會調查反映不少工人已受無薪假或減薪影響，失業者也因超出申領綜援的資產限制而未受助。他建議政府成立「失業現金津貼計劃」，向失業或放無薪假超過一個月的打工仔每月發放9000元，最多6個月。

（抗疫新階段）