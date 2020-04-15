6月發補貼 工會憂「無薪族」捱3個月 有商店稱幫助小 有稱無生意不會重聘

指難保僱主續要員工放假

職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，飲食及酒店業不少員工早在3月已被裁，另不少員工3月已被要求停薪留職，政府6月才發放補貼，這批員工要零收入3個月，而且政府難保僱主繼續要員工放假，單以政府補貼額支薪。

康體界4萬人無收入 促緊急援助

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩稱，行業約4萬人收入頓失，九成屬瑜伽導師、泰拳教練、乒乓室負責人等，他們未有經體育總會註冊，倡政府增設康體業界的緊急失業生活援助金，支付五成薪金，上限1萬元，為期3至6個月。

香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍表示，資助金額力度不小，但時間拖太長，做出口生意的廠1月尾已無法出貨，位於內地的廠房至今一直零收入，恐部分廠商無法捱到6月。

尖沙嘴加連威老道及嘉蘭圍有多間時裝店、藥房等，昨晚人流疏落，其中一間時裝店的負責人伍小姐說，2月中已遣散唯一全職店員，現由自己顧店，即使政府未來補貼工資亦不會請人，「請了回來也沒事幹」，因為沒有生意。她認為政府的防疫措施應更果斷，增強市民信心，才有助市道回復。

另一時裝店職員李小姐說，該店有3至4間分店，聘用20名全職店員，政府的工資補貼算是有少許幫助，老闆亦表示不會裁減人手。但她說政府早前推出的零售業8萬元資助，「一個月租金都不夠」，幫助不大；希望政府可不分行業、直接向僱員派錢。

（抗疫新階段）