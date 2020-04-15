兩招防濫用 補貼人工不管減薪 計薪限1至3月 員工人數計3月份

僱員包括無薪假者 發補貼前須「對數」

政府上周提出「保就業」工資補貼計劃，稱涵蓋150萬名有強積金及公積金供款的僱員，但事後被指有漏洞，有可能遭僱主鑽空子濫用。羅致光昨見傳媒交代計劃細節，僱主可在1至3月間，選定其中一個月作為「指定月份」，以該月工資作為計算基礎，政府向僱主補貼工資的50%，上限為9000元，為期半年，分兩期、每3個月發放一次，兩大條件是不可裁員、所有補助用於員工身上。

解僱員工改聘親友同不會管

僱主可獲的補貼額以3月的僱員人數計算，包括放無薪假員工，6月發放第一期補助時，員工人數須與3月一樣，並必須是獲支薪的員工。羅致光補充，3月放無薪假的員工，若6月繼續放假，仍須獲支薪，「即變成有薪假」。

羅致光表示，局方只會確認員工人數，不會對比發放津貼前後的員工身分，並會以強積金的僱員戶口為根據，即放無薪假的僱員縱使沒有供款，仍可獲補貼。對於社會上憂慮有僱主裁走原來員工，改聘親友替代以獲得補助，或有僱主可應補助額，削減員工薪金，羅致光明言「不會管」。他說局方不會細看每名僱員最終獲得多少薪酬。

稱難擴監察：社會舉報當局跟進

他又說，社會上提到各種計劃的漏洞都是「假設」，局方將公開給僱主補助金額及員工人數，他說難以增加監察制度的範圍，「要做到的話，計劃無法在三四個月內推出」。他稱現時做法是由公民社會舉報，再由當局跟進，稱效率會更快。羅又說，僱主違反任何津貼條件，將視乎嚴重程度決定罰則，最嚴重可向僱主追討所有津貼額，詳細罰則將在5月接受申請時一併公布。

特首林鄭月娥昨在記者會表示，政府向僱主提供薪金補貼，僱主取得補貼後要承諾6個月內不能裁員，所有金額必須用以補貼僱員，不可用在其他公司項目，例如租金。

放寬限制 補貼綠巴牌主司機

對於有意見稱第二輪抗疫基金未有支援無強積金供款，或65歲以上的自僱者，林太說已盡最大努力擴闊計劃的涵蓋面，包括飲食業和運輸業等有不少員工無供強積金的行業。她亦提及，政府會放寬限制，資助領牌的綠色小巴牌主也受助，司機亦會在強積金計劃下受惠。林太表示，社會保障系統有不同計劃涵蓋65歲或以上者，政府亦向僱主提出，若聘用65歲以上者，工資津貼要保障這些員工。

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀在會上表示，會為沒有供強積金，也不是車主的的士、紅巴司機，提供每月6000元補貼，為期最長6個月，她強調「綠巴都有份」。

明報記者

（抗疫新階段）

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