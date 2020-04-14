建制料屬施壓不會DQ 無助加快內會選主席

有多於一名建制派議員估計，中央現時應不會出手DQ郭榮鏗，因立法會會期只餘約3個月，即使DQ亦對內會癱瘓局面無幫助。有建制派指出，即使DQ郭榮鏗，但法律界從來是泛民陣地，補選亦只會選出民主派人士；而將郭榮鏗拉下馬令他不能主持內會，頂上的將會是最資深議員，即民主黨涂謹申，根本對加快選出內會主席無任何幫助。

拉郭下馬將換涂主持

建制派上周表示，正考慮對郭榮鏗提出不信任動議，或就其未有履行主持職能採取法律行動；又說不排除透過修改議事規則，阻止泛民繼續阻撓內會運作。對於建制派及中央部門接連出手，有建制派議員透露，上周的記者會及聯合聲明，是由競逐內會主席的民建聯主席李慧琼在建制群組內提出，但之前無收到風聲中央部門亦會出手。

建制上周記招轟郭

稱不知兩辦開腔

內會其中一項職能，是決定是否成立法案委員會審議條例草案。現時立法會正審議的法案包括垃圾徵費、規管電子煙、一手樓空置稅、專營的士服務條例等，預料今屆能通過的機會極微；而已完成審議的國歌法，雖已完成法案委員會審議工作，但暫未能經內會交上立法會大會上二讀、三讀。

政府1月時將法定產假由10周延長至14周的法案首讀，立法會當時通過勞福局長羅致光動議，將草案繞過內會，改由事務委員會處理，取代法案委員會。本屆立法會任期7月完結，如休會前有關法案未能審議並通過，便將全部失效。