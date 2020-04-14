郭：失當罪須證牟私利 湯家驊：肯定濫權

劉健儀：港澳辦理論上沒角色

曾任內會主席的自由黨榮譽主席劉健儀，認為郭榮鏗主持選舉內會主席手法「好離譜」、浪費時間，但說過往這些事件，會由立法會內部處理「譴責」議員的議案，理論上港澳辦沒有角色。對於會否觸發DQ議員，劉說之前人大常委會曾因議員宣誓釋法，令議員被DQ，如北京要再釋法，必須提出充分理據；不過現時距離議員今屆任期結束只有3個月，提任何針對郭榮鏗的程序都不夠時間處理，「談DQ其實都無意義」。

行會成員、資深大律師湯家驊表示，不敢肯定郭榮鏗是否有違誓言或涉公職人員行為失當，「但肯定有濫權」。湯說雖然法庭不應介入立法會事務，但可處理濫權問題，稱一旦有人向法庭提出認為郭濫權，法庭可以判斷，一旦認為有濫權，法庭可制止郭的行為。湯說立法會主席有責任制止濫權，如果認為無能為力，或於法律上沒能力阻止濫權行為，應主動尋求法庭協助，或提出解決方法，而非坐視不理。

江樂士：基本法列立會職權 港澳辦或認為阻運作違宣誓

前刑事檢控專員江樂士電郵回應本報查詢時表示，港澳辦有可能是認為，立法會議員要宣誓擁護《基本法》，而基本法列明立法會行使不同職權，郭榮鏗持續阻撓選出內會主席，導致立法會未能按基本法運作，包括審議法案、設立法案委員會，以及容許法案恢復二讀、三讀等。

至於公職人員行為失當罪，江樂士說包括5項元素，分別為（1）是公職人員、（2）正執行公職、（3）明知但刻意地作為或不作為、（4）無合理辯解，以及（5）行為是嚴重而非瑣碎無聊的。他表示，港澳辦或是認為，郭榮鏗刻意不履行選主席的職務是非常嚴重，而其行為不能有合理辯解。

本身為大律師的經民聯梁美芬認為郭榮鏗濫用程序，又說參考立法會前秘書長吳文華意見，選主席每次最多僅應用15分鐘。她稱港澳辦現時的看法是癱瘓議會或違基本法賦予立法會的角色，認為事件或要交由立法會大會處理。