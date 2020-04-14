兩辦轟郭榮鏗違誓公職失當 郭：按議規主持內會 劉兆佳：先警告泛民

政府籲議員盡快撥亂反正

政府發言人回應稱，內會遲遲未選出主席令內務委員會完全停擺， 對立法會事務造成嚴重影響，情况極不理想，呼籲有關議員盡快撥亂反正，讓內會盡快恢復正常運作。

夏寶龍駱惠寧上任「首發炮」

今次是港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧年初上任後，兩辦首次高調抨擊民主派。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，從未見過兩辦如此點名批評泛民，「事件不尋常，且意味深長」。他不揣測中央有否後續行動，但評估「事態嚴重」，中央先向泛民發警告，呼籲泛民「不要當無到，求求其其回應」，否則後果嚴重。

港澳辦稱「政治攬炒」

郭批無權評論政治謾罵

港澳辦發稿，稱主持內會主席選舉的議員和部分反對派議員濫權，藉程序問題惡意拖延，令內會至今仍未選出主席，嚴重影響立法會正常運作；批評一些反對派議員為牟取政治私利，罔顧公衆利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，行為無異於「政治攬炒」，「所作所為令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當。我們對此予以強烈譴責」。

中聯辦發言人表示，郭榮鏗等部分立法會議員嚴重干擾立法會內部的正常運作，影響立法會履行基本法規定的憲制責任，也損害香港社會整體的良性運行。發言人亦稱，少數立法會議員為一己政治私利，阻礙立法會的正常運作，有違其就職時的誓言，更可能涉嫌公職人員行為失當。

郭榮鏗發聲明回應，表示立法會及其轄下委員會如何運作，及立法會主席和各委員會主席的權力，均由立法會議員按照基本法、議事規則及其他程序規則自行決定及處理。兩辦無任何權力或資格，影響及評論立法會及各委員會如何運作，以及立法會議員如何履行其職責。郭榮鏗續說，立法會議員有否違反議事規則、誓言或構成公職人員行為失當等，由基本法、本地法律及議事規則界定，並由立法會及法庭處理。他認為，兩辦稿件顯示兩辦人員對上述法律或規則並不熟悉，「其批評只屬無理指控和政治謾罵」。

全國人大常委譚耀宗認為，中央在疫情下仍關心香港，是發出強烈信息，希望民主派議員迅速調整，不用中央出手下令議會盡快恢復正常運作。他希望泛民議員「收手」。

泛民批干預內務違一國兩制

建制：港澳辦恰如其分

民主派質疑兩辦干預香港立法會運作。公民黨發聲明，表示司法機構和立法機關的運作屬香港內部事務，任何「中央人民政府所屬部門」都無權干預；批評兩辦對高等法院的判決（見另稿）和立法會內務委員會的事務說三道四、罔加評論，嚴重違背基本法及一國兩制原則。民主黨主席胡志偉批評兩辦一再無視一國兩制，更無視立法會程序，「出口術」向立法會議員施壓，對香港內部事務指指點點。胡認為郭榮鏗只是盡職履行主持職務，批評兩辦以「公職人員行為失當罪」威嚇是干預香港內部事務，港人只會對中央政府愈來愈反感，對爭取民心無補於事。

民建聯認為，港澳辦是主管香港事務的中央政府機構，港澳辦發言人對香港事務回應是「恰如其分」。新民黨認為兩辦聲明反映中央關心香港，對香港政界作重要提點，以確保一國兩制能行穩致遠，港人福祉獲得保障。

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