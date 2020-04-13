醫生料病變始於唐宋 暫港獨有

FLNC基因負責控制肌肉中的細絲蛋白C編碼，李稱這個基因變異屬於顯性遺傳，即一對基因中有一條突變便會發病（相反隱性就是兩條同時出錯才會發病），故FLNC基因變異的家族有多人受影響。當FLNC的基因變異，肌肉中蛋白不正常積聚，便會造成肌原纖維病。

已逝4人皆因肺炎呼吸衰退 暫無治本藥物

李稱，病人在約50歲開始發現雙腿肌肉無力，及後影響行動能力，最後不少病人肺功能漸跌，容易有吸入性肺炎，最近的新型冠狀病毒所引起的肺炎便是其中一例。研究的34名病人中，4人已離世，全部都死於肺炎或呼吸系統衰退。現未有FLNC肌原纖維病人染新冠病毒，但李說：「入侵的東西，例如病毒會刺激肺部，肺部會有分泌，把它趕出來。但呼吸橫膈膜的肌肉假如脆弱了，會比平常人更難咳，也更容易有生命危險。」

然而，不少病人缺乏口罩，有病人全家更只剩下10個，瀕臨絕望。病人郭先生提及，父親、伯父、姑姊、叔父全都在60多歲開始行動不良，其後因流感引發肺炎而亡。李表示，雖然他們都沒做過基因檢測，但亦能推斷他們同樣帶有此基因變異。

料全港數百人有 家族遺傳發病遲

李漢芝解釋，FLNC基因是在人體第7對染色體上，第8129個位置的「鹼基對」出現異變。她說，從基因研究中，估計是在香港第42至71代前，約唐宋年間在香港有一人突然出現此突變，最後通過遺傳演變成有一群人都出現此變異。此病發病年齡遲，通常病人生兒育女後才發現，故若早確診，將會對病人在預防遺傳至下一代有莫大幫助。

李漢芝亦希望，國際間能針對此病發展適當藥物治療。她說現在無藥物能治本，只能透過不同「治標」藥物紓緩病情。她又希望香港9個帶有此基因變異的家庭能一起組成病友會，「例如哪兒買拐杖、助行器，這些其實我都不知道」，好讓他們能互相交換資訊及扶持。

（抗疫新階段）