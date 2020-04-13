公私院合作擴大 醫局轉介53嬰照黃疸

醫管局總行政經理何婉霞表示，公立醫院大約削減了一半非緊急服務，會探討在可行的情况下逐步增加服務，因服務不可長久暫停，除支援抗疫，亦要照顧整體市民健康。局方會因應人手、裝備及醫院運作等情况，研究整體的服務。

公私營合作方面，何婉霞稱早前已擴大現有的服務名額，例如血液透析服務，而電腦掃描及磁力共振等檢查，擴闊至所有癌症病人。

13新冠患者病危

此外，局方與私家醫院探討開展新服務，希望分流公立醫院病人，截至3月31日，醫管局共轉介53名新生嬰兒到私家醫院接受黃疸照燈治療；4名孕婦到私院剖腹產子；另有5名病人到私院接受放射治療服務。

截至昨午，公立醫院共有13名新冠肺炎病人情况危殆，日前一名維持危殆接近20日的62歲男患者，昨情况轉為嚴重。隸屬西九龍總區機動部隊的46歲石硤尾警署男警長仍危殆，要插喉及呼吸機協助呼吸。

此外，醫管局就網上言論澄清，屯門醫院急症室護士、博愛醫院社康護士日前因接觸過確診患者，以及總部文職員工的家人確診，3人均被列為密切接觸者而接受檢疫，並非確診者。

（抗疫新階段）