1/3家務助理收入跌九成 工會稱未受惠基金促資助

有僱主「防交叉感染」臨時取消

家務助理總工會於3至4月期間訪問154名家務助理及陪月員，32%受訪者表示，收入比去年12月下跌九成；有58%受訪者稱收入減少一半。逾半受訪者表示家庭入不敷支。

家務助理李女士表示，以往一周7天也有工作，每日平均8小時，現時總工時減至一半，月入由近2萬元減至約1萬元，稱僱主有時「太恐慌」而臨時取消她的工作。她亦聽聞有同行因陪家人到醫院求診被僱主要求暫停工作14天。

工會副主席張燕歡表示，不少僱主放無薪假可自理家務，亦有僱主擔心上門清潔會被傳染病毒。張稱，家務助理嘗試找其他工作幫補家計，「但舖頭都不開」，無法另覓工作。張燕歡又說，家務助理不在強積金保障範圍，故未能受惠政府第二輪紓困措施，建議政府向家務助理及陪月員發7500元資助。

職工盟：多行業稱無助 應設失業金

職工盟主席吳敏兒表示，自政府推出「防疫抗疫基金2.0」後，連日來多個行業或團體紛紛表示未能受惠，顯示措施不全面。她促請政府設失業援助金，不分行業地支援失業者。

（抗疫新階段）