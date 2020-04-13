1/3家務助理收入跌九成 工會稱未受惠基金促資助

【明報專訊】疫情下各行業均受打擊。有調查發現，三成家務助理及陪月員稱收入較12月時跌九成，更有家務助理稱僱主以擔心上門清潔會交叉感染為由臨時取消其工作；惟因家務助理不在強積金保障範圍內，未能受惠於政府第二輪紓困措施。
有僱主「防交叉感染」臨時取消
家務助理總工會於3至4月期間訪問154名家務助理及陪月員，32%受訪者表示，收入比去年12月下跌九成；有58%受訪者稱收入減少一半。逾半受訪者表示家庭入不敷支。
家務助理李女士表示，以往一周7天也有工作，每日平均8小時，現時總工時減至一半，月入由近2萬元減至約1萬元，稱僱主有時「太恐慌」而臨時取消她的工作。她亦聽聞有同行因陪家人到醫院求診被僱主要求暫停工作14天。
工會副主席張燕歡表示，不少僱主放無薪假可自理家務，亦有僱主擔心上門清潔會被傳染病毒。張稱，家務助理嘗試找其他工作幫補家計，「但舖頭都不開」，無法另覓工作。張燕歡又說，家務助理不在強積金保障範圍，故未能受惠政府第二輪紓困措施，建議政府向家務助理及陪月員發7500元資助。
職工盟：多行業稱無助 應設失業金
職工盟主席吳敏兒表示，自政府推出「防疫抗疫基金2.0」後，連日來多個行業或團體紛紛表示未能受惠，顯示措施不全面。她促請政府設失業援助金，不分行業地支援失業者。