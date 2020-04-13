【海外港人抗疫日誌】停課令警醒 留學生急定去留

2月底亞洲朋友提點 始撲口罩

疫症數字迅速攀升，緊張氛圍悄然而生。宣布停課的那個晚上，消息一出，WhatsApp群組即時訊息四起：怎麼辦？要回去嗎？什麼時候走？之後的周末，盛傳法國快將封城，情勢每天都在變化，沒有人知道明天會發生什麼事，下決定就要馬上。每個外國學生都互通消息，一片不安在我們當中蔓延。筆者一名台灣朋友反應最快，在宣布停課當晚便買了機票，第二天收拾好行李跳上飛機回家。

加國亞裔遭房東驅逐 被迫回國

之前一直對疫症滿不在乎的歐美朋友也愕然，開始煩惱起回國與否的問題。一名美國朋友決定留在巴黎，原因簡單：他負擔不起美國的醫療費用，而在法國連留學生也能擁有免費醫療保障。最戲劇化的是一名來自加拿大的亞裔朋友，她一直沒有回國的打算，幾天後卻突然告訴筆者她要走了：她一直租住在一個法國老太太家裏，現在她被房東毁租約趕出住處！她說這絕對跟她的亞裔皮膚有關係，儘管她在加拿大土生土長。也許，疫情當下，恐慌也使人少了理性。

法國政府宣布翌日（3月17日）開始全國封關隔離，說是封關，理論上在這裏的外國人仍可出境。此時筆者身邊的外地朋友，留的留，走的走，大家都行履匆匆，很多朋友來不及說道別就分離。WhatsApp群組也沉寂下來。

至於筆者，一方面擔心法國疫情嚴重性，另一方面也聽聞很多人在飛機上染疫的消息，而香港疫情亦說不上樂觀，因此一直舉棋不定。估量過後，既然在法國的藥用品、生活用品供應大致充足，自己在巴黎也有認識的人可互相照應，於是決定留在這裏，面對異鄉封關抗疫的生活，也是交換生的另類經歷。

文：鄧捷 在法香港交換生

（抗疫新階段）