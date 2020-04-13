1萬元料6月尾可申請

陳茂波昨出席電台節目後，被問到可否加快發放現金1萬元的籌備工作，他說政府正努力進行與銀行之間電腦系統的接駁工作，稱進展良好，政府內部工作亦正進行，估計應可在6月尾開始接受市民申請，然後在7月開始派發。陳續說，不論是現金派發或「防疫抗疫基金」推出的措施，政策目標也是一樣，希望能紓緩市民在現時經濟下行面對的壓力。他說，1萬元派發計劃是比較即時，直接去到市民手上，而「保就業」計劃是希望通過保住就業，讓「打工仔」的工作能較穩定。

涂謹申倡抽出周五審議 加快派

涂謹申促請政府加快派錢速度，稱目前進度仍未理想，認為政府未能體會市民的迫切需要，「政府有必要加快現金派發程序」，建議將派錢方案抽出，於本周五舉行的立法會財務委員會提出，加快原先預計的行政程序。

涂表示，環顧世界各地派錢方案，澳門最早可在4月發放現金，德國在3月計劃派錢後，頭5天便能發放給自僱人士及小企業，港府應加以參考。

（抗疫新階段）