庫房夠14月開支 跌至SARS後水平 最新估算八九千億 梁繼昌：仍穩健

陳茂波料赤字增至2800億

陳茂波昨在網誌提及，經濟不景將影響今年稅收和賣地收入，加上防疫抗疫基金和《財政預算案》的紓困措施，今年度財政赤字將會大幅增加至2800億元或以上，「我們過往逐步建立的儲備，現在是發揮作用的時候。」陳茂波於商台節目《政好星期天》亦談及疫情令現時經濟冰封，需果斷運用儲備，保住飯碗和元氣，擔心一旦失業率升高，會造成惡性循環。

稱「非合適時候」樓市減辣

陳茂波又說，目前不是合適時候對樓市減辣，政府一直緊盯物業市場，認為目前樓市調整幅度有限，亦屬有序調整，但樓價仍高企，不適合減辣，以避免市場錯誤解讀，一窩蜂將樓價炒上。

張建宗籲議員盡早通過抗疫撥款

政務司長張建宗在網誌表示，立法會財務委員會將於本周五（17日）舉行特別會議審批政府申請一筆過1375億元的新一輪防疫抗疫基金措施撥款，屆時會將聯同12名司局長出席會議。張籲議員本着「急市民之所急」的出發點，盡早通過撥款。商務及經濟發展局長邱騰華在無綫《講清講楚》表示，希望沿用首輪抗疫基金方式，約2至3周批款項，形容第二輪抗疫基金措施是前所未有的廣泛支援計劃。

梁：反修例未解 不利消費

梁繼昌表示，財政儲備即使下降至8000億至9000億，相對世界各地，香港是處於一個「好」水平。他提醒，未來的財政年度預測有赤字，亦不排除有第三輪防疫抗疫措施，財政儲備可能又會「少了幾千萬」。不過，他相信本港財政仍然穩健。他亦說，只要本地疫情緩和，經濟活動自然會恢復，但稱去年反修例衍生的政治問題仍未解決，如果政府仍不回應，長遠不利經濟消費和增長。

被問到會否支持撥款，梁繼昌表示，市民需要這些支援，他亦希望市民可盡快受惠，但為可仔細審議、找出漏洞加以堵塞，「不可以完全不審」，強調周五的會議將以平常心審議撥款。

公民黨立法會議員楊岳橋表示，該黨未討論周五財會的投票意向，他們關注兩輪防疫抗疫基金措施都未有協助失業者，建議政府向受疫情影響的失業者發放津貼。

明報記者

（抗疫新階段）