【疫境時刻】寫信給媽媽 跨越讀寫障礙

疫情停治療 媽媽兼任「治療師」

35歲在職母親阿心育有一子一女，5歲的女兒恩恩去年證實有潛藏讀寫障礙及專注力不足，「會寫鏡面字，成個字倒轉，認字好弱，講咗好多次都唔記得，睇書會有跳字情况」。經社署轉介下，女兒去年9月起接受到校訓練，每周有言語治療師、物理治療師到幼稚園為她訓練。疫情令學校復課無期，訓練亦暫停。恩恩今年9月升讀小學，阿心曾打算讓女兒重讀高班，希望可以補回升小學的準備。不過，教育局規定年滿6歲的學童不能接受到校訓練，恩恩8月年滿6歲，加上已獲心儀小學錄取，阿心唯有在家兼任老師和治療師。

停課期間，阿心不時收到治療師的教材供她在家訓練，「平均每星期一次訓練，時間上自己未必分配得好好，有時會唔知佢做得啱唔啱」。她說，治療師起初也在摸索停課期間的訓練模式，至最近有了視像訓練，阿心亦將訓練過程拍片，方便治療師糾正。

討厭寫字 地址寫到「亂晒籠」

阿心平日要上班，只能在公餘時間教導恩恩，最近幼兒導師着她想想如何將學習融入生活。受導師啟發，阿心用紙盒製作兩個信箱，寫上地址「西瓜之家」和「彩虹公園」，貼在房門。「我話妳開唔開心做啲咩都可以寫信畀媽媽，但唔寫地址喺寄唔到去郵箱」。她笑說，女兒向來很討厭寫字，頭一兩封信都是圖畫，地址更寫到「亂晒籠」，但為了與母親聯繫，恩恩仍努力寫地址。

盼寫信聯繫媽媽 一封信花一天

「前嗰日佢哋激到我好嬲，我咆哮」，阿心於是寫信給女兒：「恩恩，雖然你有時像卡卡和哈哈（繪本中心急和發牌氣的角色），但我和弟弟爸爸都愛你」。恩恩收信後嚷着要回信，阿心將信中每個字用不同顏色筆抄寫下來，讓女兒容易模仿，又教她寫「恐龍」二字，阿心便上班去，回家後收到恩恩回信，「識得整個信封，入面有信，同埋個地址寫得整齊咗，你可能叫佢抄10次字都未必有呢個效果，同埋佢未必鍾意」。

「媽媽，雖然你有時像恐龍，但我和弟弟爸爸都愛你」，一封信短短20字，用了恩恩全日的時間和力氣，「佢寫完話全日好攰」。阿心笑說，女兒很黏自己，寫信正好加深母女之間的連結，同時增加女兒對寫字的興趣。如今房門上除了阿心和恩恩的信箱，還有父親、弟弟和傭人的信箱。阿心坦言，下班後還要教導女兒感疲倦，但自己仍會盡力做，「疫情令我有新嘅睇法，（女兒）唔係好似以前咁靠人先學習到，而係點樣令佢喺生活上都學習得到」。

明報記者 黃詩雅

（抗疫新階段）