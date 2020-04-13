缺糧三母子獲發麵食罐頭：不夠度過隔離期

熱線人員：社署負責 不知送貨時間

黃太與兩名分別16及10歲的兒子，於上周五由東莞回港後開始隔離，但她說家中沒有食物，她亦無足夠現金或信用卡叫外賣，也沒有親友可提供協助，於是根據入境時獲發的資料致電民政事務總署熱線，希望獲供應基本糧食。不過，接聽人員表示由於假期關係，需等到周二才能送上食物。

黃太前日向本報求助，本報代為查詢，社署同日晚上送上食物，根據黃太提供的圖片，他們三人獲5包「福字麵」、2罐午餐肉、2罐茄汁豆、1罐蘑菇、4罐沙甸魚及吞拿魚、1盒粟米、1包麥片及6個橙等。黃太稱，送糧的人員有提及14天隔離期只會送食物一次，她說該批糧食不足以支撐3人餘下12日的隔離期，「我個仔話一人一餐只食一啖可能夠」。

本報昨按黃太提供的資料再代為致電熱線，希望可盡快再提供一些蔬菜水果。接聽人員則表示，收到個案資料後會轉介社署，但不清楚何時才會送到，亦因黃太剛收到一批食物，未必會很快再收到食物。

民署：熱線人員獲工作指引

民政事務總署回覆，稱該署設立的37條支援家居檢疫人士的24小時熱線，從2月初至今共收到超過2.8萬個電話查詢或求助，主要包括要求提供食物及日用品、更改檢疫安排、更改覆診安排、補充長期服用藥物及處理家居垃圾等。接聽人員主要職責是記錄訴求並轉交相關部門跟進，例如送遞食物由社署負責。為確保熱線運作暢順，署方已為接聽人員提供工作指引。

（抗疫新階段）