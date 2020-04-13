確診回落單位數 張竹君：難言受控 籲勿掉以輕心 數字未反映復活節人流影響

昨增4病例 一屬醫局文職家屬

本港累計1005宗個案，包括一宗疑似個案，昨新增4宗確診涉2男2女，介乎20至63歲，其中3人有外遊紀錄，2人為留學生。沒外遊的63歲女子為曾赴英國的61歲男子（第902宗）的密切接觸者。醫管局總行政經理何婉霞另證實醫管局總辦事處一名文職人員的家人確診，該職員需送檢疫中心。

張竹君表示，過去數日確診個案有下跌趨勢，但不能說疫情已受控，確診宗數亦只反映一兩周前情况，加上海外仍有爆發。她說如兩周至一個月（即一至兩個潛伏期）本港無確診個案，才算受控。對於不少市民在復活節假期外出，張竹君說要一兩周後才知復活節聚集會否引發第二波爆發，擔憂若社區有隱性患者，會有爆發危機，呼籲市民勿掉以輕心。

梁子超：周內若無大爆發 可重開公眾設施

禁止多於4人聚集的「限聚令」延至4月23日，張竹君說政府會再檢視情况決定需否延長。她重申全球疫情嚴重，仍不適合外遊。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「限聚令」旨在截斷社區傳播鏈，須看未來是否維持單位數新增個案及有否大型社區爆發，以判斷措施是否有效。對於能否放寬措施，他認為要看未來數字增長，但相信食肆仍要保持餐枱有足夠間距，食客進食後要戴口罩等。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，復活節較多市民外出，形容為「自然實驗」，觀察約一周看疫情會否反彈，如沒大型爆發，可考慮適度放寬限聚令及重開圖書館等公眾設施。他認為不可能無限期「封城」癱瘓經濟活動，但要密切監察疫情走勢，如其間再度回升，要迅速採取隔離及追蹤等措施。

政府1月29日起實施僱員特別上班安排，多項公共措施及場地暫停開放；至2月27日宣布3月2日起逐步恢復更多公共服務。翻查資料，公布恢復服務前數天，新增確診數字維持於單位數，分別為7宗（24/2）、4宗（25/2）、6宗（26/2）及2宗（27/2）。因疫情急轉，相關措施3月23日再實施。被問何時檢視及恢復公共服務，政府發言人回覆，一直密切留意疫情發展及檢視公共服務安排，相關部門在適當時候會公布。

至於中學文憑試能否4月24日開考，教育局長楊潤雄早前稱，如確診數字持續回落，開考機會非常大。局方昨稱如有進一步資料或特殊情况，會盡早公布。

歐美抵港須亞博驗深喉唾液

此外，繼由英國抵港的沒病徵者須到亞洲國際博覽館收集深喉唾液樣本並等候檢測結果才可回家檢疫，今起擴展至美國及歐洲其他地區抵港而沒病徵的人。食物及衛生局長陳肇始表示，目標是短期內擴展至所有抵港者。張竹君說，亞博館每日最多同時容納400人，一般需等候7至9小時，部分人或要過夜。至於為何不擴展措施至陸路口岸，她認為暫未能提供較大空間以安排感染控制措施，只能在亞博館進行。

明報記者

（抗疫新階段）