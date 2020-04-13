縱橫遊取消6‧19前旅行團

有旅社可訂6月起郵輪套票

記者昨瀏覽多家旅行社網站的旅行團資料，康泰旅行社、東瀛遊、星晨旅遊等均有湖北省以外的內地各省市旅行團開放報名，最早5月中出發；到其他國家的旅行團大部分6月出發。郵輪「鑽石公主」號、「紅寶石公主」號先後爆疫，有本港旅行社提供6月起出發的郵輪旅行套票予客人預訂。

港府對內地抵港者的強制檢疫令下月7日屆滿，張竹君昨表示，目前全球疫情未受控，呼籲暫時不適宜外遊；至於檢疫令會否延長，她相信局方會盡快通知。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨出席《城市論壇》時表示，5月到內地旅遊的風險仍然高，雖然多個省市逐步回復正常，但要觀察會否出現第二波爆發，而數據顯示內地仍有未發病的隱形病人，有傳播風險。他認為，在內地兩個潛伏期起計28日沒新增個案或社區爆發，才北上旅行會較好。

康泰取消5‧15前內地團

縱橫遊日前確認5月初有團到內地，昨於facebook專頁出文，表示響應衛生署呼籲，不待政府宣布會否延長隔離措施，將所有旅行團取消至6月19日。康泰發言人昨表示，已取消5月15日前出發的內地團及6月1日前出發的所有海外旅行團，其他安排待復活節假期後再定，強調不確保安全不會出發。

（抗疫新階段）