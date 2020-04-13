6外傭中環跳舞涉違令 稱「互不相識」

5青年玩紙牌 稱「沒看新聞」

昨繼續有大批外傭於皇后像廣場、愛丁堡廣場等聚集，但人潮較以往疏落，大都是4人一組。下午3時許，10多名軍裝警及身穿入境處制服的「特務警察」於郵政總局附近巡邏，不時勸喻外傭盡量分隔、坐開一點。

本報記者昨在中環碼頭發現6名外傭於海濱長廊一起跳舞，另有一人旁觀及攝影，約兩分鐘後散開成幾個小組。記者問知否限聚令禁多於4人聚集，其中一人稱她們「互不相識」，是「剛好遇上」，跳舞後便會散開，保持距離。另外，5名青年圍圈玩紙牌遊戲，記者上前詢問時，其中一人稱他們均由外國回來，剛完成14天檢疫，「沒看新聞」；然後便分成兩個小組。

稱島上人流「零距離」憂感染

長洲人提早返市區

另外亦有大批人到離島遊玩，昨午約4時，人潮陸續由長洲、南丫島等回到中環。本是長洲人的馬小姐表示昨早回長洲拜山，本打算留至晚上，但島上人流甚多，形容人與人之間幾乎「零距離」，「四成人沒戴口罩，擔心受感染」，故提早回到市區。市民張女士與女兒約4時才等船入長洲，她表示特意待人潮散去一點才進去。她說已有一星期沒外出，「久留室內也不健康」。

食衛局長陳肇始昨見傳媒時表示，明白大家在假期要休息一下，「但冠狀病毒是不會休息或放假」，呼籲大家不要掉以輕心，要繼續保持社交距離及留在家中。

（抗疫新階段）