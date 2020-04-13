深水埗30店 半數有「搭枱」 梁子超稱屬漏洞 增染疫風險

茶記：位已減半 再禁搭枱扼殺生存

本報記者昨到深水埗及長沙灣，觀察30間食肆執行規例情况，發現遵從入座人數不過半的規定下，一半食肆安排顧客搭枱。有茶餐廳負責人表示，食肆防疫規例已限制入座率，相信已減低病毒傳播風險，且餐廳沒強制顧客搭枱，「唔想搭枱可以稍等」；區內一間粥店顧客說，平日中午該店座無虛席，「一張大枱坐了6、7個人，全部都唔識，現時疫情下大家都會坐開啲」，該粥店沒有以膠板分隔座位。區內亦有茶餐廳在店外張貼告示，表明「避免搭枱」。

梁：進食期間或接觸同枱飛沫

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，食肆容許食客搭枱屬漏洞，跨家庭食客或會在進食期間接觸到同桌者的飛沫，增染疫風險。他建議餐廳最好不安排搭枱，或以膠板等分隔食客，避免食客接觸他人飛沫；對有食肆在限聚令下安排不相識的人同坐一桌，衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民盡量勿外出吃飯，並與他人保持一段距離。

觀察30店 絕大部分符合防疫規定

規管餐飲業務規例生效至今約半個月，政府昨稱勸喻階段過去，一旦有食肆違規會立即檢控。記者昨觀察30間食肆，「6項規定」中，絕大部分食肆均符合提供消毒搓手液、為顧客量體溫、顧客戴口罩等3項規定，記者更見米線店拒絕體溫逾37.5℃的顧客入座；大部分食肆亦符合限制顧客數目及保持餐枱間1.5米距離等規例（見表）。

然而，位於元州邨的爭鮮迴轉壽司餐廳，昨午及傍晚幾乎座無虛席，店員稱在座位之間加了膠板，認為符合規例；並稱該店餐桌如「吧枱」般相連，認為一桌不能多於4人的規定並不適用。爭鮮迴轉壽司回覆本報查詢表示，正實施保持五成或以下入座率。

（抗疫新階段）