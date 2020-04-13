違抗疫規例食肆 或不獲資助 兩周1.7萬次勸喻 業界批掛鈎不公

食環：資助是為紓抗疫措施影響

食環署長劉利群昨在商台節目《政好星期天》表示，首輪防疫抗疫基金收到2萬多宗食肆申請，已批出逾2萬宗，涉款約27億元，預計最終達37億至38億元，料第二輪基金金額更高。劉利群說，第二輪防疫抗疫基金按照食肆面積計算資助額，稱提供資助的政策原意，是希望減緩食肆在減少社交接觸措施下對生意的影響，如有食肆不遵守規定或曾被檢控，「我們值不值得在第二輪批錢給它們？這個我們會慎重考慮」，不排除不向它們提供資助。

勸喻階段已過 再違規即檢控

陳肇始：11個案處法律程序

劉利群表示，食環署過去兩周巡查食肆逾3.2萬次，發出1.7萬次勸喻，小部分食肆仍不遵守規定，目前已過了勸喻階段，一旦有食肆違規，會立即檢控；又表示署方正處理兩宗檢控個案。食衛局長陳肇始補充，共11宗個案正處於不同法律程序。

對於一家連鎖店舖違規，會否影響整個集團均不獲發資助，食環署發言人表示，第二輪防疫抗疫基金計劃的細節仍在敲定中，詳情容後公布。

次輪基金細節未敲定

業界促釐清灰色地帶

本身為15間食肆的負責人、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，政府在未有發放資助細節的情况下，已開口指明哪些食肆或無法受惠，令人感覺屬威脅而非支援措施。林瑞華說，現時針對食肆的規定有灰色地帶，例如顧客在用膳或餐飲前後何時須戴口罩，期望政府盡快釐清，呼籲執法要公道。

位於跑馬地奕蔭街的「祥興咖啡室」，上月底曾被舉報餐桌距離未達1.5米，執法人員到場後確定未有違規。該店員工表示，只要遵守規定，不擔心不獲批資助，但就認為以不發資助「懲罰」食肆對業界不公平，不應把違規與資助以「賞罰機制」掛鈎。

土瓜灣新山道一間茶餐廳，於針對食肆的防疫規例生效首日，因入座人數逾半曾被警告，餐廳代表朱先生說，其後職員小心控制入座人數，再被巡查獲告知符合規例。朱先生稱，餐廳會做足防疫措施，不擔心因違規而不獲資助。中環蘇豪區賣酒和小食的食店「何蘭正」職員Lam表示，過去4天均有食環署職員及警察到場巡查，無發現違規，相信餐廳不會失去資助。

明報記者

（抗疫新階段）

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