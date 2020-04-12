交換生困孤城 街冷清人熱情

室友跑光 回家路遙決定留下

很多人憧憬藉着交流的生活能夠認識來自世界各地的學生，可惜筆者就讀的學校，並未有為學生提供宿舍，筆者與兩名女生租住同一屋簷。可惜，室友在旅行期間發現回來的航班已全數取消，另一人則早早在封國前買好回家的航班，留下筆者一人「享受」整個住處。由於封國長達一個月，她們不厭其煩的吩咐我要「消滅」雪櫃內的食物及買下的意大利粉。

來意大利前無人會預視疫症，在香港只帶了十多個口罩，而跟香港一樣，藥房早已缺貨，故此每次外出均會一次過大量購物，把購物車裝滿，也不管自己能否把它們拿回家，心裏只想着，多買一點，便可少出一次街，可以省下口罩。

出門買日用品先要有證明

封城後每次外出均要準備一張證明，要清楚列出出門的目的地、居住地址等個人資料，一旦有警察查問，必須出示。同時，每次到超級市場均見人流限制，在大風中沿着地上早已貼好的指示等候，縱然排隊的人不多，但每次均用上半小時，不論店裏店外均要排隊。每次筆者會儲存一星期的糧食，而當地人的購物車內，也是滿滿的意粉及零食，店內的貨架除了部分薯片及酒，其餘也有充足的貨物，店員也在不停的補貨。

在這個小城市，縱然街道上冷冷清清，在超市內偶爾跟他人閒談，如查詢貨品的位置，大家還是熱心的幫助，甚至會提醒筆者如何處理好食材。意大利人的熱情並沒有在封國下退卻。

文：楊卓瑩 意國香港交換生

（海外港人抗疫日誌意大利篇）

（抗疫新階段）