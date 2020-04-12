交換生困孤城 街冷清人熱情

【明報專訊】意大利是其中一個疫情最嚴重的國家，亦是歐洲第一個實施封城的國家，及後在數日內採取全面封國政策。筆者身處疫區（北部城市博洛尼亞），身邊朋友在得知消息後紛紛前來慰問，關心筆者打算什麼時候回港。當時莫說資訊每天不一，每小時均有改變，人在外地，心情難免忐忑。畢竟筆者是以交換生身分到意大利體驗生活，必須專注學業，故先向校方查詢課程安排。雖然早在2月底校方已實施網上教學，但各科考試、課堂活動並沒有清晰的指引。在瞬息萬變的情况下，回港的航班數量早已大減，更甚的是原本不用20小時的航程，因各原因，大增至40多小時。政府推行各項防疫政策時，筆者居住的城市未發生大規模搶購，生活還能如常，故此與家人商討後，決定留在意大利。
室友跑光 回家路遙決定留下
很多人憧憬藉着交流的生活能夠認識來自世界各地的學生，可惜筆者就讀的學校，並未有為學生提供宿舍，筆者與兩名女生租住同一屋簷。可惜，室友在旅行期間發現回來的航班已全數取消，另一人則早早在封國前買好回家的航班，留下筆者一人「享受」整個住處。由於封國長達一個月，她們不厭其煩的吩咐我要「消滅」雪櫃內的食物及買下的意大利粉。
來意大利前無人會預視疫症，在香港只帶了十多個口罩，而跟香港一樣，藥房早已缺貨，故此每次外出均會一次過大量購物，把購物車裝滿，也不管自己能否把它們拿回家，心裏只想着，多買一點，便可少出一次街，可以省下口罩。
出門買日用品先要有證明
封城後每次外出均要準備一張證明，要清楚列出出門的目的地、居住地址等個人資料，一旦有警察查問，必須出示。同時，每次到超級市場均見人流限制，在大風中沿着地上早已貼好的指示等候，縱然排隊的人不多，但每次均用上半小時，不論店裏店外均要排隊。每次筆者會儲存一星期的糧食，而當地人的購物車內，也是滿滿的意粉及零食，店內的貨架除了部分薯片及酒，其餘也有充足的貨物，店員也在不停的補貨。
在這個小城市，縱然街道上冷冷清清，在超市內偶爾跟他人閒談，如查詢貨品的位置，大家還是熱心的幫助，甚至會提醒筆者如何處理好食材。意大利人的熱情並沒有在封國下退卻。