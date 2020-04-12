研究：重症用瑞德西韋 七成病情有改善

用藥插喉患者死亡率18%

較意國武漢50%低

醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表由美國、日本及意大利等地醫院所做的研究，分析了部分獲准使用瑞德西韋作恩恤用藥的重症患者用藥情况，共有53人的數據，在用藥前，30人要插喉，4人要用人工肺。用藥後，研究人員再跟進患者情况，跟進時間中位數為18日，結果發現68%患者情况改善，25名患者出院，17名患者不需再插喉，7名患者死亡，整體死亡率為13%；在原需插喉或用人工肺患者中，死亡率為18%（見表）。

六成現副作用 23%有嚴重問題

研究發現，六成患者用藥後出現副作用，最常見的包括肝酵素上升、肚瀉、出紅疹、腎功能受損及低血壓等。此外，23%患者出現嚴重問題，主要是要插喉或用人工肺者，包括多重器官衰竭、敗血性休克、急性腎衰竭等。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，上述研究是病人「打緊仗」、病情惡化時恩恤用藥的效果，若對比武漢、意大利等地類似患者的數據，不用瑞德西韋的死亡率約50%，故研究初步顯示瑞德西韋有助減低這類患者的死亡率，研究結果有參考價值，但藥物是否有效，仍要視乎稍後藥廠完成大型的測試後所得的數據。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨稱，本港至今約30名患者曾使用瑞德西韋，當中有「個位數」病人已出院，暫未見嚴重副作用。她說本港的數據只佔瑞德西韋臨牀測試的一部分，應看全世界的數據才可確定此藥物是否有明顯優勢。

醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，現時資料未能顯示瑞德西韋對治療重症患者效果理想，反而有部分研究顯示治療瘧疾的藥物「羥氯奎」（Hydroxychloroquine）對治療新冠患者效果好，但仍要等大型「隨機雙盲研究」完成後才可確定。

明報記者

（抗疫新階段）