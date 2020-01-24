ICU滑鼠新冠陽性率最高 疑醫護接觸病人後污染 專家籲勤洗手

解放軍軍事科學院軍事醫學研究院於CDC的《新興傳染病》期刊發表報告，該研究於2月19至3月2日，於火神山醫院的深切治療部（ICU）及普通病房（包括隔離病房）收集空氣及物件上的樣本做病毒測試，兩病房當時分別有15及24名患者。研究發現ICU樣本呈陽性比率很高，43.5%驗出有病毒。

在ICU病房內，醫護或病人經常接觸的物件上都有大量樣本驗出病毒，當中電腦滑鼠上採集的樣本陽性比率最高，有七成半滑鼠樣本都呈陽性反應，比地板、垃圾桶呈陽性比率更高。研究認為，醫護接觸病人後應立即洗手，保持手部衛生。

研究亦收集病房內空氣樣本，當中有一個距離病人約4米的空氣樣本中驗出弱陽性反應，陽性比率12.5%，顯示新冠病毒經由氣霧（aerosol）可傳至4米外；在排氣口附近及病人附近的空氣樣本，亦分別有35.7%及44.4%的陽性比率。

鞋底或成病毒載體

研究稱病毒集中在地板上，估計是因重力和空氣流動，令大多含病毒的飛沫在地上飄浮，有一半深切治療部人員的鞋樣本驗出病毒，稱鞋底或可成載體，散播病毒，建議醫護離開病房時須消毒鞋底。

病房內多處驗出病毒，研究人員認為，結果顯示家居隔離懷疑感染個案並非良好的感染控制策略，因家庭成員無保護裝備，易致家庭群組個案。文章於期刊7月號才正式發布，現網上看到為提早發放文章，內容仍有可能修改。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷說，取決於不同環境，如街上有人無戴口罩咳嗽，剛巧有風吹過，病毒或可飄更遠，但只要市民戴足口罩就無事。報告指七成半滑鼠樣本驗出病毒，他懷疑是當地醫生穿好裝備，戴着手套照顧病人後，隨即使用病房內電腦查閱資料，指香港公立醫院的電腦一般都不會在病房內，但認為醫護仍需小心，洗手後才使用院內電腦。

明報記者

（抗疫新階段）