暫緩審批巴士加價 陳帆：變相減了價

新巴城巴去年申請加價12%，九巴及龍運亦曾於前年申請加價8.5%，兩項申請皆未獲批。陳帆昨出席商台《政經星期六》，被問到巴士有無機會減價時表示，因應疫情，專營巴士的加價申請「暫且放下一陣」，認為已是「某程度減了價，因為無得加」。他說理解到有專營巴士公司營運出現赤字，需要保持專營巴士營運健康。

他強調，港鐵7月起的半年內票價下降兩成並非減價，而是票務優惠，政府是港鐵大股東，有收取利息，政府為港鐵承擔「減價」一半的幅度，可理解為政府以部分港鐵股息「取之於民，用之於民」。

新巴城巴稱客量少四成 望疫後准加價

新巴城巴回覆稱客量因應疫情大減超過四成，雖然政府有各種資助措施，但預計本年度仍會嚴重虧蝕；兩巴理解以現時情况，政府難以批准加價，會透過各種方法節省成本，盡力維持服務，希望在疫情緩和後，政府能盡快恢復審批加價申請。九巴及龍運回覆稱票價分別凍結了6年和9年，今年不會申請加價。

只資助港鐵推優惠 譚文豪批厚此薄彼

立法會議員譚文豪認為，政府應資助巴士公司作出車費優惠及承諾不減班次，而政府為港鐵承擔票價優惠一半支出，卻無援助巴士公司，是厚此薄彼。他說新巴城巴已出現財政赤字，政府更因疫情要求巴士公司只能載客七成滿，希望政府不讓巴士公司加價的同時，也可資助巴士公司減價及維持服務承諾。

（抗疫新階段）