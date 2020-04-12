補貼出糧 羅致光：要快就難滴水不漏 稱倘禁減薪 工作量多10倍拖慢兩三月

若有漏洞 或禁以4月份作基礎申領

執業資深會計師林智遠認為，政府不讓僱主選4月作為基礎的做法可取，因僱主已不能夠在3月或以前的強積金供款做手腳。

特首林鄭月娥上周三公布補貼工資計劃時稱，希望不遲於6月發放津貼。羅致光昨在港台《星期六問責》說，初步希望最快5月中接受申請，6月發放，這已是最短時間，對於有否信心做到仍「心大心細」。他說措施細節仍在敲定，不希望訂立拖慢計劃進度的限制，前提只要不是欺詐、無傷大雅的情况就可接受。他舉例，倘有企業申請補貼作為員工花紅，雖違背原意，但能令員工受惠。

有聽眾稱底薪將被減一半。被問僱主出糧可否只用政府補貼，羅致光稱要視乎「僱主和僱員在有商有量下如何做」。他說，若訂立條件不能減薪，有些僱主或不能申請補貼，因為可能營業額已跌九成，不足以維持營運；此外，政府若要分析有否減薪，工作量會多幾十倍。他強調會在條款列明僱主做法若有不合理，政府可收回部分資助。他在節目後承認，政府提供的工資補貼有可能不止是員工實際工資的50%，或是50%至100%。

會計師：銀行開戶有把關 騙資助不易

林智遠稱，會計上可以知道僱主是否將補貼全數用於支薪，建議政府要求僱主提供會計證明或作抽查。至於網上有人討論開新公司「呃資助」，林稱不容易，因需開銀行戶口處理強積金供款事宜，而銀行會仔細審查開戶者會否是洗黑錢或涉詐騙，這是一重把關，短則需一兩星期，長則數個月，且行政費用不少。

張建宗：獲資助公司名單公開 全民監察

張建宗在商台《政經星期六》表示，希望市民不要過分糾纏於僱員是否減薪，認為當僱主有資金來源，「唔會去做比較極端的事」。張呼籲獲得資助的企業不應要求僱員放太多無薪假，無需要就不要申請資助。他指會採取嚴厲手法，將成功申請資助的企業名單公諸於世，供全民監察。

勞工界立法會議員何啟明說，僱員議價能力低，政府應規管領取補貼的僱主不能減薪，對於其他漏洞亦不能視而不見。對於補貼最快6月發放，本身是僱主的自由黨黨魁鍾國斌稱經營困難已出現，建議補貼可追溯至用於5月份，將補貼期定在5至10月，「有老細知道5月可用補貼，可能借錢都出咗5月份糧先」。

明報記者

（抗疫新階段）