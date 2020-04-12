避淘寶禁運 口罩商品名無「口罩」

本報記者在香港版及內地版淘寶搜尋，發現在兩版本的網站輸入「口罩」及「口 罩」均未能顯示任何結果，要以較長關鍵字，或把「口」、「罩」二字隔開的關鍵字搜尋，如「口鼻罩」，才能找到結果。

本報記者在內地版淘寶聯絡6間有售口罩的商戶，查詢口罩商品能否寄到香港，4間表示不可以；一間聲稱能代為安排轉運到港，但要付手續費；只有一間商戶聲稱能「順豐發出」。該店舖出售「出口日本优质一次性三层罩口鼻造面造防尘抗菌防飞沫50个一盒mask」，貨物名稱無「口罩」一詞，售價199元人民幣。記者3月26日購買，4月6日貨物送抵。口罩盒面寫滿日文，品牌為「伊藤忠リーテイルリンク株式会社」，盒內夾了一張紙印着「QUALITY CERTIFICATE」，並有一個「常州銳德醫療公司」印鑑，而日本amazon亦有相同牌子款式口罩出售。本報向淘寶查詢香港地區能否購買口罩、為何有口罩產品未能直送香港，截稿前未有回覆。

（抗疫新階段）