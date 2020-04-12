內地加強查驗出口醫療物資 有人指口罩深圳寄港「彈回頭」

前日內地海關總署發公告，指為加強醫療物資出口質量監管，自上周五起對部分醫療物資實施出口商品檢驗，其中包括醫用口罩、醫用防護服、紅外測溫儀等。本報記者過去一星期以顧客身分查詢兩間貨物轉運公司，問能否從內地寄口罩到香港，一間說「海關不能過關」，一間同樣表示不能過關，不過能加價代為寄送。後者公司傳了一張聲稱來自內地海關上兩個星期的短訊「批文」，指由於內地海關會「加大加強佈控嚴查」防疫物品，若發現有相關產品，會整車扣押送檢。該公司解釋，不少運輸公司怕被扣貨，故不願幫忙寄口罩。不過前日記者再查詢加價代寄詳情，這間公司又說「收到風海關𠵱家好嚴，暫時唔做住」。

居於香港的張女士聲稱，上月尾有居住深圳的朋友直接從廠房訂了大批口罩，友人由於多訂了，問張女士有否需要購入一部分，她擔心內地口罩品質不佳，便請友人先寄少許給她試用。友人把10多個口罩放入保鮮袋，再放入公文袋，以順豐速遞的膠袋包裹好並寄送，包裹上沒有寫明是「口罩」，翌日順豐快遞退件。友人當時查詢原因，快遞員只說「香港唔畀落口罩」。

稱口罩能寄美國 不明差異

不過，張女士聲稱該內地友人曾寄了10多盒口罩到美國給親戚。她對此感到不解、驚訝及生氣，「為什麼寄去美國可以，寄到香港卻不可以？不是常常說香港是中國的一部分嗎？」

內地香港海關指無禁運

香港海關回覆稱，針對屢有傳言聲稱外科口罩不能進口香港，已多番澄清外科口罩不屬於違禁品及受管制物品，海關不會阻礙其合法進口本港。本報記者以市民身分致電內地海關總署熱線及深圳海關熱線查詢，兩者同樣表示目前未有禁止口罩等防疫物品進口香港。

明報記者 黃心悅

（抗疫新階段）