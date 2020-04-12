加強驗跨境司機 內地活豬來貨減升價一成

根據食環署網頁公布，4月1日至9日，內地供港活豬平均每日介乎1604至1807隻，但在措施實施首日，內地供港活豬只有1355隻，較本月9日的1715隻減少兩成；平均拍賣價由本月9日的3435元（每擔，100斤），升至10日的3911元，上升14%。至昨日供港活豬量和拍賣價稍為回穩，供港活豬微升至1423隻，平均拍賣價回落至3748元，但仍較措施實施前為高。

業界料兩三日價格可回復

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，雖然近日活豬拍賣價上升，但零售價格並未相應提高。他預計再過兩三天供應量和價格便可回復。冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，據其了解，運送冰鮮禽畜的跨境司機過關時沒有遇到大困難，故貨品供應和價格未見受措施影響。香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌說，未見措施影響內地供港蔬菜，但個別品種因氣候、產量減少而價格上升，例如豆苗等。

運輸及房屋局長陳帆昨天出席電台節目後見傳媒稱，有個別司機或未做核酸測試，至前日文錦渡關口「有些少不方便」，隨着大家了解系統及操作後，問題會迎刃而解。

（抗疫新階段）