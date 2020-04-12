家居隔離者缺糧求助 民署熱線：假期無服務

社署：假期服務不停

民政署：已解釋安排需時

社署回覆本報指，不會因假期停止支援服務，但由於求助者的需求不同，或令供應時間有影響。民政事務總署回覆稱，深水埗民政事務處近兩天接獲該檢疫者的訴求時，已向其解釋社署需時安排相關服務。民政事務處仍然將訴求轉交社署，據知社署收到訴求已經辦理。民政事務總署亦指，會跟進接聽熱線問題。

居於南昌邨的黃太與兩名分別16及10歲的兒子，於農曆新年前回東莞過年，其後因各地抗疫措施影響交通而留在當地，至前日下午經深圳灣口岸回港，接受家居檢疫。她指回家後發現大部分食物腐壞，因無親友可協助，於是按入境時獲發資料文件上的熱線致電查詢，冀獲提供基本糧食。不過，她指前晚致電熱線時，對方表示因假期關係，要待周二始有物資提供，更反問她為何回家前不先買食物，又着她「有需要就叫外賣先」。

無親友無信用卡 現金耗盡

不過，黃太因沒信用卡，僅有數百元現金亦在由深圳灣用來增值八達通；而提款卡也在離港時留家，故未能於回家前先提款。她昨早再致電熱線，雖然有人為她登記，但亦提及周二始可供應食物。她和兩名兒子唯有以餅乾充飢，昨下午再致電熱線，「但他們指沒有早上登記的紀錄，要再登記一次」。

經記者轉告 社署已送罐頭

記者接獲黃太求助後，亦以隔離者身分致電熱線，職員同樣指需待假期結束後，周二始有人供應物資，建議記者尋找親友協助或叫外賣。記者及後先為黃太代為購買蔬菜、雞蛋及即食麵等應急。而社署人員亦於較後時間向她提供一批罐頭食品，但她登記時提及希望獲得的蔬菜則未有提供。

明報記者

（抗疫新階段）