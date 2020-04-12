公院非緊急服務削半 病人組織：如短跑策略應對馬拉松

醫局：服務不能久停 研逐步恢復

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨稱，醫管局起初在無辦法下需削減內窺鏡、非緊急手術、專科門診等，現疫情是「持久戰」，服務不能長久停頓，除了新冠病人，亦有其他病人需支援，正研究逐步恢復服務。

最高規格病牀收輕症 被質疑錯配

新西蘭700確診 僅10多重症入院

中大生命倫理學中心總監、醫管局前質素及安全總監區結成昨在港台《香港家書》表示，當抗疫變成持久戰，對非傳染性病人的服務長期緊縮，有病人會延遲診治，甚至失去性命。公立醫院服務所有病人，非常時期的非常政策不能長此下去。

區結成引述朋友意見稱，香港醫療太依賴醫院，新西蘭700多宗確診中，僅10多個重症病人住院，而香港所有確診者都入院，「每一張醫院病牀都應視為矜貴的資源，而一律使用最高規格的隔離病牀收容許多病狀輕微的病人，未必是最佳的資源配置」。然而，他說香港居住環境擠迫，在家放置確診者很難算是妥善。對於朋友提問「為何香港政府不徵用整幢酒店收容輕症病人，紓緩醫院病牀壓力？」他認為，或者這思路對社會和政府都陌生，最少在政治上是格格不入。

協助等待補回頭骨病人家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌說，除了非緊急手術，復康治療等也受影響，近期接獲因疫情而延遲治療的求助，例如有痛症患者已在骨科排期一年，輪到時卻因疫情要延期。

彭說，疫情剛爆發時，大家以為像SARS一樣只捱幾個月，但專家現評估可能持續更久，醫管局未對長期抗疫做好規劃，「之前以為是短跑，但現在似乎會變成馬拉松，是否繼續用短途賽的策略？」他說，明白醫管局需實施感染控制，但若其他所有治療都讓路，安排不合理，例如醫管局拒安排中醫到病房，「中醫也是醫護人員，不讓他們入病房不合理，最重要是讓中醫也做足感染控制措施」。

對於醫管局計劃逐步恢復服務，彭鴻昌認為之前大量個案延期，相信醫管局需花不少時間處理，院方應逐一審視個案，若部分個案盡早處理對病人復康有幫助，便應優先。

醫局高層：裝備人手缺 暫不大增服務

在削減服務下的專科門診中，耳鼻喉科集中診治手術後覆診，以及定期檢查癌症的病人。手術方面，除了已預約的癌症手術，其他全部延期。非緊急及例行檢查如內窺鏡、胃鏡等亦延期。有醫管局高層稱現時個別部門正試每周增一兩個手術節數，但如疫情突變，該些手術會再停。他說保護裝備、護士人手、手術室容量等都影響恢復程度，暫不會大增服務量。

（抗疫新階段）