醫生：久不重置頭皮或縮 要用人造骨

方道生說，6個月內重置頭骨只是約定俗成的做法，沒證據證明逾6個月才重置頭骨會影響病人復康或增加風險，「只要頭骨保存妥當，6個月和6個星期分別不大」。

稱手術優次排公院龍尾

約定俗成半年內重置 逾期未必阻復康

他說，一般取出病人頭骨後，會用無菌包裝，放在凍箱保存，令頭骨維持在取出時的狀態；而頭骨一旦從病人頭部取出，無論何時重置，都會被病人身體當成外物，但比起人造頭骨，形狀較匹配，一般會建議病人用原有頭骨。不過，他說若病人長時間不重置頭骨，頭皮或會收縮，令日後不再適合重置原有頭骨，就要用人造頭骨。

方又稱，38歲中風屬年輕，或先天血管較脆弱，有研究顯示蜘蛛膜下腔出血死亡率高達20%，但隨醫療進步，相信現有死亡率會降；至於復康機會，則要視乎爆血管位置等因素，而病人在重置頭骨前，需戴頭盔接受復康治療。

（抗疫新階段）