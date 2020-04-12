夫婦每周視像相見10分鐘 「無意思 只能叫她加油」

醫院酌情准見 心痛妻指甲半寸長

醫管局於年初二（1月26日）啟動「緊急應變級別」，公立醫院暫停探病安排，許先生在年初一探望太太後，就只能靠視像探病與太太見面。上月許先生到醫院為太太送尿片，請求護士為他拍一張太太的照片，讓他知道太太的情况，院方最終酌情容許他與太太見面，他見到太太指甲已半寸長，十分心痛。

瞞七旬外父 稱妻出差

現時許先生每周只能視像探病10分鐘，他任職的士司機，每日工作至下午五六時，但醫院只安排在下午5時前視像探病，許先生要趁每個周六休息，到外母家中一起視像探病。不過，隔着熒幕，太太指甲長不長、背部皮膚有沒有因臥牀而潰爛，全都看不到，「其實視像無意思，太太又不能說話，只能叫她加油，我叫她試試開合手掌，也看不到她到底做不做到」。

許先生說，外母對女兒的病情十分心痛，經常問何時可以重置頭骨，而外父已70多歲，有長期病患，住在老人院，他不敢告訴外父實情，「（外父）成日打電話來問我，『我個女呢？為什麼那麼久沒有找我？』我都騙他『她在公幹，遲點她回來再叫她找你吧。』我也希望有這一日，她可以康復到，就算不是十成（康復），也有八九成，希望可以帶她和她爸爸飲茶」。

（抗疫新階段）