非緊急手術讓路 開顱者補頭骨無期 已等4個月 院方稱疫退再安排

明報記者 畢嘉敏 許芳文

許先生的太太廖女士今年38歲，原本做文職工作，去年12月，她在工作期間突然暈倒，口吐白沫，送到瑪嘉烈醫院，發現是顱內蜘蛛膜下腔出血，由於當時腦壓過高，需切除部分頭骨以降低顱內壓力。手術成功堵塞廖女士腦內爆了的血管，下一步要將取出的頭骨重置，原本安排於今年1月中做手術，但當日廖女士發燒，手術要取消。至1月底，院方通知許先生其妻重新排期於2月3日做手術，「當時醫院說醫護不知是否罷工，若罷工就可能做不到（手術）」。最終醫護發起工業行動，廖女士第二次錯失重置頭骨的機會。

發燒再遇醫護罷工 兩失機會

之後本港疫情愈來愈嚴重，許先生說，院方告訴他要在疫情過後才能重新為太太排期重置頭骨，但他眼見疫情持續多時，不知何日到盡頭，而太太已住院4個月，重置頭骨仍遙遙無期，「如果疫情持續10年，是否10年不能做手術？」他擔心，若太太遲遲不獲安排重置頭骨，會令原本的頭骨不再適用，要改用人造頭骨。

此外，病人復康治療同樣要為疫情讓路，許先生說，由於治療師擔心帶病人離開病房有感染風險，主要安排在病房內每日做20分鐘復康治療，加上太太經常頭暈、疲累，亦擔心她未重置頭骨，容易撞到腦部，復康治療有很多限制。他說，醫生早前告訴他，其妻將來很可能要以輪椅代步，亦會失去語言能力，他向院方提出安排中醫為太太針灸，「想循其他方向看看有無奇蹟」，可是醫院基於感染控制考慮，拒絕了他的要求。

復康治療亦受阻 丈夫稱病况轉差

廖女士入院至今4個月，許先生說見到太太情况愈來愈差，年初一到醫院探病時，太太仍可控制手部抓緊、鬆開，問她身體各處痛不痛，仍會點頭或搖頭回應；之後轉為視像探病，最初太太還會做口型說「拜拜」，現在視像探病時，太太已沒有什麼回應了。

夫：責在醫局不怪醫護 換我都罷工

許先生說，太太已錯失兩次重置頭骨機會，希望院方盡快為她安排手術，「對於醫管局來說，可能病人未到死就是非緊急，但這樣拖下去，可能比死更難受」。他說並沒埋怨罷工醫護，反而同情他們，認為他們只是想爭取足夠裝備，「現在是去打仗，你只給他們一條藤條，換轉是我都會罷。醫管局有責任，如果醫管局處理得好些，手術已經做了」。

院方：除癌症手術 預約手術全延期

瑪嘉烈醫院發言人回覆稱，公立醫院自1月25日啟動「緊急應變級別」，除了癌症治療等必要手術外，預約手術須全部延期，而重置頭骨手術為非緊急預約手術，經院方神經外科醫生考慮後，基於病人現時情况穩定，遂將手術順延，待疫情緩和後再安排。

發言人表示，一般情况下，頭骨並沒有特定保存期；院方亦一直為病人提供復康治療，包括於病房及腦神經復康中心做職業治療及物理治療，並安排言語治療師跟進，至於安排中醫到病房為病人針灸，在「緊急應變級別」下，院方基於感染控制考慮未能安排。

（抗疫新階段）