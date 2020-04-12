港重症及死亡率低 袁國勇：戴罩減吸病毒

呼吸機供應足 重症初期已支援

外媒報道英國當地有三分之二接駁呼吸機的新型冠狀病毒患者最終不治，反觀香港重症和死亡率均較外地低。袁國勇認為，外國呼吸機等醫療資源緊張，病人到嚴重情况時才替他們插喉和用呼吸機，因此死亡率較高；相反香港呼吸機供應正常，能在重症初期就使用支援病人，有利增加他們生存機會。

袁國勇續稱，香港人普遍戴口罩亦有助減少身體吸入的病毒量，有利給予免疫系統更多時間處理病毒，相信港患者「惹到的病毒量少，病起上嚟都冇咁重」。他呼籲市民繼續戴口罩、注重手部衛生和增加社交距離，「就算你哋惹到（病毒），我都覺得你哋生存機會應該係大啲」。他又說，香港政府推行的各項防疫措施使醫療系統未至於癱瘓，有足夠資源支援重症病人，認為外界不能說香港政府「咩都無做」，「所以有些人說現在全世界最安全的地方，其中一處就是香港」。

（抗疫新階段）