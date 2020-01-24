袁國勇團隊研究 料疫情7月未完 病毒複製力高SARS三倍 「新冠」少致炎症如「忍者」

6名瑪麗醫院的肺腫瘤病人，早前向港大醫學院及瑪麗醫院捐出切除了的肺組織，研究團隊利用當中無病變的組織，分別培殖SARS及新型冠狀病毒，模擬在肺部繁殖情况和引起的反應。

解釋無病徵者攜大量病毒成因

港大醫學院微生物學系研究助理教授朱軒指出，細胞在受感染後的48小時內，新型冠狀病毒的數量最多可複製100倍，SARS病毒最多只複製10多倍至20倍，整體而言新病毒複製能力較SARS病毒高約3.2倍。另一邊廂，當人體受到病毒感染後，身體細胞會分泌出具抗病毒功能的干擾素，但研究發現肺組織受新型冠狀病毒感染後48小時間，干擾素只升了兩三倍，較感染SARS病毒升十幾倍為低。微生物學系臨牀助理教授陳福和稱，這令病毒趁機在體內大量複製，形容這是很「犀利的手段」。有關研究結果已在國際科學期刊Clinical Infectious Diseases發表。

袁國勇表示，研究反映新冠病毒能很大程度地抑制身體的干擾素反應，因此炎症反應如發燒、咳等病徵少，病毒能如「忍者」般在體內造成破壞但病人不自知，亦解釋了為何部分病人無病徵但帶有大量病毒，成為隱形病人，令疫症傳播得如此快。他說，已知SARS病毒能製造特定蛋白阻身體製造干擾素，初步發現新型病毒相關能力更強，有待進一步研究。

稱干擾素用藥正確 喚醒免疫系統

本港目前採用蛋白酶抑制劑、β型干擾素、利巴韋林3種抗病毒藥物的混合療法，陳福和說，研究反映用β型干擾素方向正確，能助身體攻擊病毒之餘，且喚醒免疫系統阻病毒繁殖。過往一直認為蛋白酶抑制劑較能治療新型病毒，袁國勇稱初步研究發現，干擾素是目前3種抗病毒藥物混合治療中最重要的藥物，下一步會研究如何以干擾素為骨幹，改善目前的混合療法。

單靠隔離病人及接觸者仍不足

研究指出新病毒隱藏能力和複製能力高，袁國勇稱反映若只單靠隔離病人和接觸者，不足以完全阻止疫情，而防疫策略只能「令我哋生活落去，醫療系統不至癱瘓」，相信要疫情在7月前消失「一點可能都沒有」。袁國勇說本港的「第二波」疫情正回落，但呼籲市民「唔好咁老定」，因大眾一旦鬆懈，確診個案隨時由每日雙位數增至數百至過千宗，呼籲繼續戴口罩、注意手部衛生及保持社交距離。

（抗疫新階段）