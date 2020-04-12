確診破千現跌勢 曾浩輝：疫情走向取決3因素

【明報專訊】本港出現新型冠狀病毒逾兩個月，累計個案至昨天突破1000宗，但漸見跌勢，過去7日平均每日新增確診約20宗，按周減半，昨增11宗。不過，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君繼續呼籲市民切勿掉以輕心，假期間避免外遊及外出用膳，保持社交距離。
昨增11宗 本地個案近3天個位數
本港至昨累計有1001宗確診及疑似個案，新增11宗確診中，10人曾外遊。至於無外遊的本地個案持續第3日維持個位數，昨唯一一宗相關個案是一名曾到尖沙嘴爆疫酒吧All Night Long的29歲女子，她是前日確診28歲男子的女友。
衛生防護中心前總監、社會醫學專科醫生曾浩輝在政府facebook「添馬台」上表示，現有約1000宗個案中，約六成為輸入個案，兩成多為可找到源頭的本地個案，剩下不足兩成為源頭不明的本地個案。對於疫情走向，他認為有3個決定性因素：環球疫情會否受控，內地疫情會否反覆；香港醫療系統能否守得住，能否找到感染者及接觸者；最關鍵是，市民可否繼續保持社交距離和做好個人衛生。
本港確診現跌勢，每日新增確診的7日平均數由前一周（3月29日至4月4日）的40宗，減少一半，跌至過去一周（4月5日至11日）的19.7宗。張竹君說，看過去7日平均數，確診有下降趨勢，盼不會反彈。衛生署昨起實行「10+4」檢疫，即在檢疫中心10天後可回家完成檢疫，張竹君稱昨有37名密切接觸者接受此安排，這些密切接觸者會接受28日醫學監測。
「10+4」首天 37人回家檢疫
港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，潛伏期多於14日的個案很少，14日檢疫可靠，認為如本港檢測能力足夠，在檢疫期第14日應讓檢疫者再測試，但「有實際上困難」。他亦稱香港需想辦法重新運作，例如入境前7天內先在外地做一次測試，抵港後再驗，結果呈陰性才可重返社區。
周一起歐美返港須亞博檢測
繼來自英國的人入境要在亞博等檢測結果，衛生署昨公布，明天（13日）起由歐美抵港航班、沒病徵者亦須在亞博等候深喉唾液檢測結果，如航班乘客超出中心可容上限，旅客可在採集樣本後返家或指定地點檢疫。
另外，27名滯留摩洛哥的港人乘搭中國專機昨抵廣州及接受檢測，衛生署昨稱接獲內地當局通知，所有結果呈陰性，26名已返港者周三將做深喉唾液測試。