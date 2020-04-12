確診破千現跌勢 曾浩輝：疫情走向取決3因素

昨增11宗 本地個案近3天個位數

本港至昨累計有1001宗確診及疑似個案，新增11宗確診中，10人曾外遊。至於無外遊的本地個案持續第3日維持個位數，昨唯一一宗相關個案是一名曾到尖沙嘴爆疫酒吧All Night Long的29歲女子，她是前日確診28歲男子的女友。

衛生防護中心前總監、社會醫學專科醫生曾浩輝在政府facebook「添馬台」上表示，現有約1000宗個案中，約六成為輸入個案，兩成多為可找到源頭的本地個案，剩下不足兩成為源頭不明的本地個案。對於疫情走向，他認為有3個決定性因素：環球疫情會否受控，內地疫情會否反覆；香港醫療系統能否守得住，能否找到感染者及接觸者；最關鍵是，市民可否繼續保持社交距離和做好個人衛生。

本港確診現跌勢，每日新增確診的7日平均數由前一周（3月29日至4月4日）的40宗，減少一半，跌至過去一周（4月5日至11日）的19.7宗。張竹君說，看過去7日平均數，確診有下降趨勢，盼不會反彈。衛生署昨起實行「10+4」檢疫，即在檢疫中心10天後可回家完成檢疫，張竹君稱昨有37名密切接觸者接受此安排，這些密切接觸者會接受28日醫學監測。

「10+4」首天 37人回家檢疫

港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，潛伏期多於14日的個案很少，14日檢疫可靠，認為如本港檢測能力足夠，在檢疫期第14日應讓檢疫者再測試，但「有實際上困難」。他亦稱香港需想辦法重新運作，例如入境前7天內先在外地做一次測試，抵港後再驗，結果呈陰性才可重返社區。

周一起歐美返港須亞博檢測

繼來自英國的人入境要在亞博等檢測結果，衛生署昨公布，明天（13日）起由歐美抵港航班、沒病徵者亦須在亞博等候深喉唾液檢測結果，如航班乘客超出中心可容上限，旅客可在採集樣本後返家或指定地點檢疫。

另外，27名滯留摩洛哥的港人乘搭中國專機昨抵廣州及接受檢測，衛生署昨稱接獲內地當局通知，所有結果呈陰性，26名已返港者周三將做深喉唾液測試。

（抗疫新階段）