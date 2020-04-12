檢疫令5．7屆滿 5．9華東遊成團 張竹君籲勿鬆懈外遊 縱橫遊：港人困不住

食衛局：因應疫情檢討調節措施

被問及會否延長強制檢疫令，食物及衛生局今日凌晨表示，政府會因應疫情發展檢討及調節有關措施。

縱橫遊昨確認，5月9月日華東五天團將乘搭國泰港龍航班出發，行程包括蘇杭無錫、西湖遊船、世產藕園、手搖小船漫遊南潯水鄉、夜遊上海灘等，團費149元，配合指定信用卡收99元，現約10人報名，包括一名小童，暫已成團；若航空公司取消航班、港府延長從內地回港的強制檢疫令或內地禁止接待旅客，該團將取消及全數退款。

99元團費僅SARS疫後價一成

縱橫遊常務董事袁振寧表示，2003年SARS疫後華東五天團的團費近千元，今次疫前華東五天團費約900元，形容該團屬「蝕住做」推廣，觀乎港人放假四出郊遊，可見港人已「困不住」。他稱若無出現上述3種情况，無理由不能出團，又形容僅屬「被動式銷售」，昨收到逾40個相關查詢，另有5個旅遊產品，包括北京五天團，配合指定信用卡亦是99元。

本報記者瀏覽縱橫遊網站發現，除華東及北京五天團外，該公司5月可報的還有699元的烏鎮五天團、999元的杭州五天團、2899元的黃果樹瀑布四天團、團費2999元的張家界六天團，以及桂林等地和多個台灣團。

永安：早取消5月團 康泰稱視乎檢疫令

記者昨致電康泰旅行社，職員指5月1日有張家界五天團，5月6日出發的張家界五天團及5月11日出發的華東六天團亦在收客，有機會成團。但康泰發言人稍後否認5月1日出團，稱將視檢疫令再定何時開團，解釋早前宣布取消4月30日前的旅行團，惟電腦系統未更新往後日子，復活節假後會更改；永安旅遊則稱，早已決定取消5月31日前出發的旅行團；中旅社和新華旅遊均指現在談出團言之尚早。

梁子超籲年長者醫護紀律部隊勿外遊

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，湖北省以外的省市，疫情基本已受控近兩個月，理解旅遊業欲盡快恢復運作，但他提醒年長、有長期病、肥胖等高危人士，以及醫護、老人院職員、紀律部隊成員等高傳播風險人士，均不適宜外遊。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷提醒，乘搭飛機、遊船等有感染風險，亦可能遇到「隱形病人」，加上內地各省人員開始流動，不可單靠早前疫情分佈圖判斷到訪當地的染疫風險，提醒決定外遊人士要承擔潛在風險，「不要有事就旨意政府包機」。

旅遊界議員姚思榮稱，明白旅行社欲「搶飲頭啖湯」，不評論是否過早出團，但出團尚有很多未知數，包括何時通關、通關形式、港府會否延長強制檢疫令等。香港保險專業人員總會會長張偉良建議市民暫不外遊，若返港時要強制隔離14天，因行程無受阻，不會獲賠償，惟在當地確診及住院則可獲賠償。

（抗疫新階段）

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