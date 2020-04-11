外傭遭解僱滯港 靠家鄉寄錢接濟

勞處稱彈性處理助覓新工

勞工處表示，今年1月至3月間共處理143宗涉及外傭終止合約的申索聲請，去年同期則有221宗。被問到會否考慮向遭解僱滯港外傭提供膳食及居住津貼，勞工處回覆時未有正面回應，重申有關外傭延長留港安排，「政府會彈性考慮申請以便他們在港尋覓新僱主」。

菲律賓外傭Eva（化名）今年2月初遭解僱。她於1月中隨僱主到外地旅遊，僱主計劃2月回港，她則被安排提前一星期回港打掃家居，其間有兩日連假，並答應疫情期間不會外出。Eva說，當時家中沒有食物，故她一度外出購買，僱主得悉後情緒激動，要求她離開住所，「他們說我有病毒，要自我隔離」，Eva當晚到私營的外傭宿舍暫住。

Eva翌日接獲僱主電話，稱要取消其假期，着她馬上回家工作。僱主回港後隨即與Eva解除合約，又着她留在房間，免將病毒傳給他們。Eva又發現，解僱合約中的賠償工資，由原來的4400元扣減至3014元，僱主解釋Eva要賠償早前損毁家中的物件。

賠償少一截 勞審暫停

Eva現已找到新僱主，而其被解僱的個案已提交至勞審處。受疫情影響，勞審處關閉至下月初，Eva現正等待勞審處重開及完成審理，始能開展新工作。現時Eva已停工、寄宿於宿舍一個月，住宿及膳食開支逾2000元。她說自失業後已沒寄錢回鄉，需靠丈夫寄錢回港接滯。她嘆說沒有工作難以在港生活，「我不斷問，之後會發生什麼事？」

另一名菲傭Alice（化名）則於3月被解僱。她去年8月起為一對本地夫婦工作，僱主早前因工作滯留外地，至3月中，僱主致電與她解約，並一度不願意提供其返回菲律賓的機票，及後表示只願意支付1000元。現時Alice居於宿舍，每日外出到中介公司面試，尚未找到新僱主。

組織望港府津貼 助外傭紓困

家傭匡扶中心個案總監Manisha Wijesinghe表示，今年1月至3月共接獲30宗外傭求助，內容包括被扣假、遭解僱後無居所、僱主不准外出等。Manisha說，外傭遭解僱後即失去居所，須居於庇護中心或私營宿舍。雖然疫情下入境處容許外傭以訪客身分申請延長逗留一個月，惟外傭由被解僱至重新獲聘的「空窗期」間，她們須自行支付住宿及膳食費用，對失業的外傭而言構成一定經濟壓力，認為政府應為滯留在港的外傭提供津貼。

得成女傭僱傭中心董事總經理廖翠蘭稱，自1月底，她接觸到約10名外傭因放假外出問題與僱主爭執及遭解僱，同類情况過往十分罕見。她說，如外傭假日被「禁足」，留在家中會出現「尷尬」情况，「佢使唔使幫手煮飯呢？唔煮，佢自己又食乜嘢呢？」廖建議僱主若不希望外傭於假日外出，可考慮提供數百元津貼；但她亦承認，的確有外傭拒領津貼，堅持放假外出，僱主迫於無奈解約。廖認為，非常時期下僱傭雙方應理解對方難處，以免爭執，外傭亦應在安全考慮下先忍耐不外出，減低感染風險。她又說，擅扣外傭工資逾300元屬違法，在沒有一個月書面通知下解僱外傭後，拒絕為其提供返回原居地的機票，亦違反合約。勞工處稱，就涉及違反《僱傭條例》的個案，處方會調查。

明報記者 陳冬綾

（抗疫新階段）