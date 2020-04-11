【海外港人抗疫日誌】疫情未退 漢江賞櫻人不絕

新型冠狀病毒肆虐全球，各地人民同在奮戰，咫尺地球，本報邀請身處不同國度的港人，撰文分享當地抗疫生活點滴，記錄彼邦不同文化的人，如何以不同的態度應對同一災困。外地港人抗疫手記，今天起以系列刊載。

春天降臨，百花齊放，三、四月是韓國櫻花盛開的季節，每年此刻不少地方都會舉辦櫻花祭，吸引不少遊人前往觀賞拍照。今年情况不同，新型冠狀病毒肆虐下，韓國政府呼籲國民要保持兩米社交距離，避免聚會和到訪人多擠擁的地方，以免社區大規模爆發，故賞花並非政府鼓勵的活動。

市民野餐聚會隨處可見

作為留學生，學校已決定無限延長網上教學，只好戰戰兢兢每天留在家中抗疫。正所謂「吊頸都要唞下氣」，上周末趁着天氣好，我也守不住，和朋友到寓所附近的首爾漢江公園散散步，暖暖的陽光照射在身上，愜意不過。原想終於可以除下口罩，到空曠地方呼吸新鮮空氣，但到達漢江公園後，除一棵棵盛開的櫻花樹之外，竟然到處都是在草地席地野餐的市民。他們不少沒有戴口罩，有些更是一大群圍成一圈聊天聚會。

公園沒封 賞花不受阻止

韓國人近月的確減少到商場、戲院等人多兼較封閉的空間，但在空曠地方散心，原來還是人多擠擁，令傳染風險增高。本想在枯燥的居家抗疫生活下，外出透透氣，賞花紓解鬱悶，但公園野餐玩耍的人愈來愈多，自己只好趕快戴回口罩，敗興回家。雖然很多大型的櫻花祭已被取消，賞花徑亦被攔封，但仍有不少公園並未關閉，例如較有名的漢江公園和天空公園等地，人們要去賞花野餐，亦不會被阻止。

新天地之後 韓教會未停彌撒

筆者看過一篇有關香港大學感染及傳染病中心總監何栢良的訪問，他解釋疫情下減少出門很重要，有助防止新的隱形病人出現，中斷病毒在社區的傳播鏈。近幾個星期，韓國確診者的確有慢慢減少的趨勢，截至4月7日，連續兩天確診者都維持在50名以下，與之前因新天地教會大規模爆發的時候比較，疫情的確較為好轉，或許因此多了韓國人開始鬆懈，無視兩米社交距離和暫停聚會。身邊的韓國朋友告訴筆者，韓國人對於新型冠狀病毒還是沒有什麼概念，而且韓國醫療技術先進，有人相信就算染上新型冠狀病毒也不需要太緊張。韓國朋友更說，新天地教會事件後，還是有不少教會每周舉行彌撒，根本不害怕病毒傳染。

本想着今年能在韓國一睹美景，好景不常，暫只好乖乖留在家中，憧憬着明年的櫻花會更美。

文：李寶賢 在韓香港留學生

（抗疫新階段）