診所網購口罩被騙2000萬 警收1633舉報 3000人失4800萬

明報記者 陳冬綾

120宗破案 拘39人

今年截至3月31日，警方共接獲1633宗口罩騙案舉報，牽涉4800萬元，逾3000名受害人年齡介乎13至69歲，當中包括學生、主婦及白領等。警方表示，已就當中約120宗案件拘捕27男12女，年齡14至58歲。警方稱，受害人多是與賣家失去聯絡方知被騙及報警，證據多已被騙徒銷毁，增加調查難度。

警聯絡7國 追回診所1500萬

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察楊蓉表示，逾千宗口罩騙案中，涉款最高的個案涉及一間診所。診所負責人2月初於不同網站徵求口罩，有騙徒偽冒成歐洲口罩供應商，以電郵聯絡診所負責人，負責人遂向其訂購口罩及保護衣等，並將約2000萬元款項匯至14個海外戶口。負責人其後與供應商失去聯絡，懷疑受騙及報警。警方經調查後，相信案件牽涉美國、葡萄牙、荷蘭、西班牙、德國、波蘭及土耳其共7個國家，隨即聯絡相關執法機構展開行動，截回約1500萬元。楊相信，騙徒要求買家將款項匯入不同戶口，是為了方便洗黑錢。

扮衛署入境處公安 借疫電話行騙

楊又說，疫情下有騙徒假扮成衛生署、入境處人員及公安，致電受害人訛稱其身體有異樣，要求受害人提供姓名、身分證及銀行帳戶資料作核對，又稱其銀行戶口疑與口罩騙案有關，要求受害人下載一個電話應用程式，並輸入銀行帳戶資料。受害人其後發現該帳戶存款被提走，於是報案。楊表示，今年1月至4月8日，累計有8宗同類個案，當中5宗的受害人沒有主動轉帳予騙徒，但仍有損失，其中一宗損失高達325萬元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組協作隊第三隊偵緝高級督察李立民提醒，市民網購時應光顧良好信譽店舖，事前亦可就賣家背景蒐集資料，評估網店是否可信，或留意網店開設日期及網址，如是新開設，應加倍小心。

（抗疫新階段）