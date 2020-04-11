Playgroup老闆：夾公仔舖都有8萬，我哋4萬都無

調查：九成教育中心3個月內倒閉

曾先生營運的教育中心以幼兒遊戲小組為主，「零收入」下須獨力支撐4間分店每月20多萬元的租金，聘用20多名職員2月中起亦一直放無薪假。政府周三公布第二輪防疫資助，其中對註冊補習社派發一筆過4萬元資助，法例上毋須註冊的幼兒遊戲小組及興趣班等，則無任何資助。曾先生認為措施很荒謬：「連夾公仔舖都可以攞8萬（元）資助嘅時候，我哋連4萬都無；就算有，亦只係夠交一星期租，下個月呢？始終都係逃不過執笠嘅命運。」

教育中心聯盟昨公布調查結果，受訪500間註冊補習社及毋須註冊教育中心中，99%均不滿政府新一輪資訊安排，其中受訪44間幼兒遊戲小組中心全稱即將結業；而93%受訪機構表示即使合資格取得資助，亦會於3個月內倒閉，比措施公布前的82%為高。聯盟發起人蘇迪希指出，業界近乎無收入，即使政府資助僱員一半薪金，亦難負擔其餘開支；聯盟建議政府向私營教育行業於停課期間發放每月七成租金津貼，以支援業界。

教局：可申保就業計劃

教育局回覆稱政府建議提供一筆過4萬元紓緩津貼，涵蓋根據《教育條例》註冊的學校，至於其他無註冊的小型補習中心、興趣班的營辦者，可透過保就業計劃等其他計劃申請資助。

（抗疫新階段）