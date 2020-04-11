Partyroom老闆：聽從指示停業 為何補貼跳過我們？

香港派對場地協會會長林漢然表示，全港約有500間派對房間、聘請4000至5000名全職及兼職員工；經營者在零生意下，「兩三個月就要結業」。他預計政府若不補貼業界，近八成派對房間將會倒閉，大批僱員面臨失業。

林漢然稱，他經營4間派對房間，每月支付6位數字租金，工資亦要6萬至7萬，「現時靠積蓄生存，每個月都蝕錢」。他表示，由於只聘用2、3個有強積金戶口的全職員工，政府的工資補貼「完全幫不上忙」。

他表示，派對房間是新興行業，沒有專門牌照可申請，不知道政府是否因此而遺漏他們。不過，他強調業界聽從政府指示停業以防止疫情加劇，「為何補助措施中卻跳過了我們？」

替醫院洗衣成本增20倍 同無補貼

另外，香港洗衣商會副主席李林表示，洗衣業為大量酒店、醫院洗衣，在疫情下即使生意大減亦要營運，「我們都想停業，但酒店就不用開了！」他表示，洗衣業因要處理高危地方的衣物，防護裝備不能少，而有關成本比疫情前大增至少20倍。他希望政府的支援不分行業，令洗衣業這些「第二線行業」都可獲資助。

民主黨尹兆堅表示，政府支援措施下仍有遺漏，批評是分配不公。他要求政府對未被涵蓋或支援不足的行業，如派對房間、洗衣業等，與其他重點行業一視同仁，發放額外現金資助。

（抗疫新階段）