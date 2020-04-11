前線保安：有公司「怕煩無着數」拒代申津貼

工會稱商場人流多高危 質疑不受惠

職工盟屬會、香港物業管理及保安職工總會的組織主任袁思桐指出，津貼範圍只包括私人住宅和商住兩用物業，不包括商場和工商業大廈等人流頻繁的高危地點工作的員工，且日薪制的散工或以自僱形式工作的員工，均不屬於計劃受助對象，令這些前線員工無法受惠。袁又批評每幢大廈6名保安及清潔員工的津貼名額太少，不少大型屋苑的員工人數已超出名額，出現無法公平分配津貼的情况。他促請政府擴大津貼範圍和名額，令所有保安清潔人員受惠。

另一名理事陳秋成指出，津貼是由物管公司或法團自願申請，有前線保安向他透露，有物管公司因「怕麻煩、無着數」，拒絕為員工申請津貼。他建議，計劃應容許僱員毋須透過僱主，直接自行申請津貼。對於有基層工人受疫情影響而面臨停工或失業，清潔服務業職工會理事黃迺元建議政府，設立緊急失業救濟金並增設職位，以加強對受影響工人的支援。

（抗疫新階段）