運署介入 黃埔兩綠巴線臨時續辦

扎根紅磡黃埔花園逾40年的小巴營運商捷輝汽車有限公司前日突然宣布，昨日起停辦4條專線小巴。經運輸署介入後，另一間營辦商金匙有限公司將於明日（12日）起，臨時接辦黃埔花園至又一城的2號及2A號線，服務時間由上午7時至晚上8時，每15至20分鐘一班，行車路線、上落客點及車費將維持不變。

至於6及6X號線維持周日起停駛。運輸署表示，乘客可改乘港鐵及九巴8A（黃埔花園 - 尖沙嘴循環線）和8P （海逸豪園 - 尖沙嘴循環線）號線。署方稱會檢視地區的整體公共交通服務、乘客需求，以及專線小巴營辦商的運作情况，以籌備重新招標專線小巴路線。

小巴商會：運署見死不救 拖得就拖

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，港鐵觀塘延線通車後，運輸署早知該4條線載客量大減，但一直未有協調，例如容許小巴公司重組路線，直至捷輝宣布結業才「臨急」找其他營辦商頂上，批評運輸署「見死不救，拖得就拖」。

（抗疫新階段）