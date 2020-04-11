馬會創藝中心照加租 商戶批「天方夜譚」

政府斥資2500萬元資助元創方營運及豁免其租戶租金，在元創方（PMQ）開設天然酵母麵包店的KC表示，正以每月約6萬元租用兩個單位，疫情在年初開始時，其生意與較去年同期大跌一半，近期跌幅收窄至三至四成，他慶幸以熟客和外賣為主，影響較其他租戶已相對輕微，但他說租金壓力仍很大。

KC稱在租戶要求下，PMQ早前同意自4月起減租三成，為期3個月，但未知在政府公布新措施後，會否有其他安排。本報昨向PMQ查詢，暫未獲回覆。

馬會中心租戶 免租3月續租加租

同以創意產業為主題、位於石硤尾的賽馬會創意藝術中心（JCCAC）並不在政府支援計劃中，在該處開設陶藝工作坊12年的鄭先生表示，900多呎的單位月租逾萬元，雖早前獲免租3個月至4月，但3月續租時加租4%，即自5月起，他要繳交新租金，「真是天方夜譚」。他說工作坊已暫停一個多月，沒有收入之餘更要為租金煩惱，受器材等所限，他只好簽約續租。

JCCAC回覆本報說，透過政府資助由今年2月至4月，提供租金全免給所有租戶。

政府將全數資助今年書展參展商，每個展商最高可獲10萬元，商務及經濟發展局長邱騰華昨在港台節目《千禧年代》表示，若7月書展能順利舉辦，政府將承擔共4000萬元參展費，希望書商能專注辦好書展。另外，邱騰華表示最快本月20日可推出改良後的中小企百分百擔保計劃，逾3萬間中小微企受惠。

（抗疫新階段）