鍾國斌：若領補貼禁減薪 僱主寧裁員 倡餘下50%薪金准僱主僱員商討

勞福局長羅致光前日承認措施不能阻止僱主減薪，並讓僱主1月至4月間，選擇任何一個月份，作為申請補貼薪金一半的基礎。鍾國斌昨在商台節目上說，政府將對僱員的支援「理想化」，不排除部分僱主申領補貼後，將原本由僱主承擔的薪金減少，甚至不發放。他向本報表示，原本以為政策是僱主需付一半薪金，但聽羅致光的說法後認為有漏洞，如僱主按僱員1月的薪酬取盡9000元補貼，但自己一分錢也不出予僱員，結果「僱員個個得番9000蚊糧」。他指，「僱主不應該咁做，政府亦不應容許僱主咁做」，建議在另外50%薪金，容許僱主與僱員商討共渡時艱，「但僱主點都要承擔一部分，即使只付出25%，僱員亦可有75%人工」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認同措施有漏洞，但認為若加入條件要求僱主不減薪難做到，而減薪亦要勞資協商，政府應有更清晰指引。他相信，僱主會以最高薪金開支的月份作基礎申請補貼；又料早前已減少人手的僱主，或因應政府補貼和市民開始外出消費，增加人手。

勞工界：員工未必有能力議價

勞工界議員何啟明憂慮僱主減薪，只以政府補貼出糧。他認為政策初衷「不是代僱主完全出糧」，強調政府應在條款中寫清楚。他說，員工為保住飯碗，未必有能力與僱主議價。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才稱政府要盡快推出措施，不能盡善盡美。他認為難以要求僱主不減人工，「僱主不一定減人工，前提是有能力」。他說疫情將市場停止，現時絕大部分公司正「蝕錢」，不結業和裁員是因政府補貼，不能用正常市場情况比較。

明報記者

（抗疫新階段）