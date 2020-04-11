鍾南山料武漢少無病徵者 內地不會再爆疫

專家料一兩萬無病徵者

武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯日前估計，武漢有一兩萬名無病徵患者，認為解封後人口流動大，民眾仍須警惕。鍾南山接受《有線電視》訪問時表示，新型冠狀病毒無病徵感染者有一定傳染性，但他不認為當地有很多無病徵患者，「如果有很多，早就四處傳播」，又強調內地核酸測試嚴格，陰性才可放行。

鍾南山又稱，無人可估計疫情何時結束，現時外國爆發，確診數字仍在高位徘徊，還未下降，「大陸、香港與外國都有很大區別，甚至他們是第一波，我們可能進入第二波階段，所以控制到這程度，應該很珍惜」。他又表示注意到香港最近一兩星期每日確診人數增加，但絕大多數是輸入，認為不要放鬆警惕。

梁子超：武漢測試嚴 料傳播風險低

本港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超相信，無病徵患者四處傳播的風險不大，原因是武漢測試嚴格，才會發現無病徵患者，證明當地能有效把關。他又說，現時內地及英美等地返港者只需家居檢疫，認為當中仍會有一定比例是無病徵患者，建議港府為返港者做首次病毒檢測外，亦應安排所有入境者入住檢疫中心做定點檢測，離開前再做一次檢測，確保不會有患者流入社區。

入境處數字顯示，過去一星期從內地入境旅客，每日由78至112人不等，數字保持平穩。

（抗疫新階段）