劍橋研究：新冠3變異 港病毒屬武漢演變

研究團隊去年12月底至今年3月初，收集來自世界160個新型冠狀病毒基因組的數據，發現主要演變出3類病毒，研究結果在學術期刊《美國國家科學院院刊》發表。

最似蝙蝠種類 未肆虐武漢

結果顯示，在武漢找到與蝙蝠的冠狀病毒基因最相似的A類病毒。令研究團隊驚訝的是，該病毒並沒有在武漢流行，反而在大量美國及澳洲患者上找到由A類變異的病毒。資料顯示B類病毒主要在包括武漢在內的東亞地區較常見；C類病毒主要在歐洲，包括法國、意大利、瑞典及英國較早期的患者，以及新加坡、韓國和香港患者，內地則暫時找不到該類病毒，團隊指C病毒是B病毒變異而成。

團隊認為，B類病毒沒有在東亞地區以外流行，或與病毒適應東亞人口及環境有關，可能需要再變異才會在其他地區流行。

梁子超：基因組少 未反映傳播路徑

本港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，全球有超過160萬宗確診個案，研究團隊分析的160個基因組屬很少數，未必反映到整個傳播路徑。他指出，研究揭示病毒會適應不同地區、人種等而出現不同變異及在當地流行，內地主要流行B類病毒，而歐美等地流行C類型，顯示人口流動會令病毒傳入不同地區，他又說，未有證據顯示病毒何時演變成內地、歐美流行的種類，但估計早在武漢出現爆發前，A及C類病毒已傳入歐美。

（抗疫新階段）